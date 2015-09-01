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    Президент «Андерлехта»: «Буссуфа думает только о деньгах»

    Президент «Андерлехта» Роже Ванден Сток рассказал, почему не состоялся трансфер полузащитника «Локомотива» Мубарака Буссуфа в бельгийский клуб.

    «Мы предлагали ему просто огромную зарплату по меркам нашего клуба. Я лично прервал переговоры с Буссуфа, потому что «Андерлехту» не нужны футболисты, которые думают только о деньгах», — цитирует Ванден Стока Sporza.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов был отдать футболиста за 1,5 миллиона евро, а бельгийцы согласовали контракт с футболистом, но в последний момент «Андерлехт» поменял условия соглашения, что не устроило Буссуфа.

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    01.09.2015 12:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      Scar 1 сентября 2015, 18:23

      И до них дошло :))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 сентября 2015, 15:57

      К сожалению у нас в чемпионате футболисты играют за боснословные деньги,удивляться тут не чему!

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > джон базелон 1 сентября 2015, 17:54

      а что означает боснословные ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 1 сентября 2015, 14:15

      Красава бельгийцы, этот хлам даже миллиона не стоит

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 1 сентября 2015, 12:21

      А менять условия соглашения - порядочно, по твоему?

      -1
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      Рейтинг: +11

      антонин мазур 1 сентября 2015, 12:18

      Ч удак ты однако, г-н президент клуба! Можно подумать, что все ныне играющие в твоей команде или могущие в нее перейти исключительно за клуб будут переживать. Бааальшой *удак!!!!!!!!!

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