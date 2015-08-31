Ван Гаал: «Де Хеа? Вам нужно дождаться официального объявления»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал отказался комментировать слухи о будущем голкипера команды Давида Де Хеа.

«Будущее Де Хеа? Не знаю. Вам нужно дождаться объявления «Юнайтед» или клуба, в который перейдет Давид, если трансфер состоится. Не хочу вмешиваться. В нашем клубе чeтко распределены зоны ответственности, и этот вопрос находится в компетенции Эда Вудворда. Не хочу, чтобы мои слова или действия как-то мешали ходу переговоров. Давайте дождeмся развязки. Клуб сделает соответствующее объявление, когда ситуация прояснится», – сказал ван Гаал.