Бородюк: «Я не вел переговоров с Мутко по поводу сборной»

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался по поводу слухов о том, что он мог возглавить национальную команду после отставки Фабио Капелло.

- Если вы хотите услышать от меня конкретику, то вот вам мой любимый ответ: без комментариев!

- Получается, министр спорта лукавил, называя вас в числе двух основных претендентов на пост главного тренера сборной России? Нельзя же причислять человека к кандидатам, банально не поговорив с ним…

- Скажу так: я с Виталием Леонтьевичем переговоров не вел.

- Как человек, поработавший с двумя предыдущими иностранцами, что думаете по поводу неудач третьего?

- Отношусь к Фабио Капелло с уважением, он выиграл много титулов и заработал себя имя. Вообще публично о тренерах не высказываюсь, тем более об их работе. Считаю это некорректным и неэтичным.

- Может быть, причина в том, что возле него не было россиянина, знакомого со спецификой нашего футбола, к мнению которого итальянец бы прислушивался?

- Это его дело. Каждый тренер сам выбирает помощников. Со своей стороны могу сказать, что больше не представляю себя в этой роли. Слишком долго я проработал в этом статусе.