Гонсалвеш: «Лимит на легионеров поломал все планы Виллаша-Боаша»

Карлуш Гонсалвеш, агент главного тренера "Зенита" Андре Виллаша-Боаша, высказал свое мнение о лимите на легионеров в России.

- Конечно, я наслышан о нем, лимит - большая проблема для всех. Он сделан для продвижения молодых российских игроков, но, чем сильнее будет чемпионат, тем быстрее и качественнее ваши молодые игроки будут развиваться. Сильные иностранные игроки - один из главных способов сделать чемпионат сильнее, но из-за этого лимита многие сильные иностранцы не могут к вам приехать, а некоторые из тех, что играли в России, уезжают.

- Почему именно Андре жалуется на лимит чаще других тренеров?

- У Андре была возможность привести в "Зенит" нескольких очень талантливых футболистов, но за две недели до старта чемпионата правила резко изменились, и все планы Андре поломались.