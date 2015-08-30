Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гонсалвеш: «Лимит на легионеров поломал все планы Виллаша-Боаша»

    Карлуш Гонсалвеш, агент главного тренера "Зенита" Андре Виллаша-Боаша, высказал свое мнение о лимите на легионеров в России.

    - Конечно, я наслышан о нем, лимит - большая проблема для всех. Он сделан для продвижения молодых российских игроков, но, чем сильнее будет чемпионат, тем быстрее и качественнее ваши молодые игроки будут развиваться. Сильные иностранные игроки - один из главных способов сделать чемпионат сильнее, но из-за этого лимита многие сильные иностранцы не могут к вам приехать, а некоторые из тех, что играли в России, уезжают.

    - Почему именно Андре жалуется на лимит чаще других тренеров?

    - У Андре была возможность привести в "Зенит" нескольких очень талантливых футболистов, но за две недели до старта чемпионата правила резко изменились, и все планы Андре поломались.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2015 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1299

      Taps 30 августа 2015, 22:23

      В "Зените" пора провести полное импортозамещение как и во
      всей премьер-лиге.
      Бошу, Халку и Нету пора по домам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 30 августа 2015, 20:30

      С таким подбором игроков тот же Давыдов с успехом может справиться,причем за гораздо меньшую зарплату! А лимит просто не позволяет полностью превратить Зенит в португальскую команду выступающую в РФПЛ во главе со "ржавым погонялой" (с легкой руки А Кержаковаj)!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Серега23 30 августа 2015, 15:20

      Полудурок вали тогда на родину раз без лигеонеров работать не можешь не фига

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 30 августа 2015, 14:27

      Боаш обычный физрук это всем ясно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11