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  • Гонсалвеш: «Лимит на легионеров поломал все планы Виллаша-Боаша»

Гонсалвеш: «Лимит на легионеров поломал все планы Виллаша-Боаша»

30 августа 2015, 12:13
4

Карлуш Гонсалвеш, агент главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша, высказал свое мнение о лимите на легионеров в России.

– Конечно, я наслышан о нем, лимит – большая проблема для всех. Он сделан для продвижения молодых российских игроков, но, чем сильнее будет чемпионат, тем быстрее и качественнее ваши молодые игроки будут развиваться. Сильные иностранные игроки – один из главных способов сделать чемпионат сильнее, но из-за этого лимита многие сильные иностранцы не могут к вам приехать, а некоторые из тех, что играли в России, уезжают.

– Почему именно Андре жалуется на лимит чаще других тренеров?

– У Андре была возможность привести в «Зенит» нескольких очень талантливых футболистов, но за две недели до старта чемпионата правила резко изменились, и все планы Андре поломались.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
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Caesar555
1440934027
Боаш обычный физрук это всем ясно.
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Серега23
1440937222
Полудурок вали тогда на родину раз без лигеонеров работать не можешь не фига
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nemolod
1440955816
С таким подбором игроков тот же Давыдов с успехом может справиться,причем за гораздо меньшую зарплату! А лимит просто не позволяет полностью превратить Зенит в португальскую команду выступающую в РФПЛ во главе со "ржавым погонялой" (с легкой руки А Кержаковаj)!
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Taps
1440962627
В "Зените" пора провести полное импортозамещение как и во всей премьер-лиге. Бошу, Халку и Нету пора по домам.
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