Гонсалвеш: «Лимит на легионеров поломал все планы Виллаша-Боаша»

Карлуш Гонсалвеш, агент главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша, высказал свое мнение о лимите на легионеров в России.

– Конечно, я наслышан о нем, лимит – большая проблема для всех. Он сделан для продвижения молодых российских игроков, но, чем сильнее будет чемпионат, тем быстрее и качественнее ваши молодые игроки будут развиваться. Сильные иностранные игроки – один из главных способов сделать чемпионат сильнее, но из-за этого лимита многие сильные иностранцы не могут к вам приехать, а некоторые из тех, что играли в России, уезжают.

– Почему именно Андре жалуется на лимит чаще других тренеров?

– У Андре была возможность привести в «Зенит» нескольких очень талантливых футболистов, но за две недели до старта чемпионата правила резко изменились, и все планы Андре поломались.