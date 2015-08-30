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    Вернблум: «Я хочу зарабатывать больше. Это обычный бизнес»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заключит с клубом новый контракт, если руководство повысит шведу зарплату, сообщает издание aftonbladet.se. Сейчас по неофициальным данным, 29-летний футболист получает 1,58 миллиона евро в год.

    «Пока ситуация 50 на 50. Руководство клуба знает, чего я хочу. Если ЦСКА согласится, то мы заключим соглашение.

    Я хочу зарабатывать больше. Я не занимаюсь благотворительностью. Не здесь, за границей. Чем больше я зарабатываю, тем больше они вкладывают в меня и тем больше я могу играть. Это обычный бизнес. Когда я переехал в Голландию, то понял, что главное – обеспечить себе будущее.

    Если я не получу денег, то их получит кто-то другой. Так это работает. Нельзя быть простаком», - завил Вернблум.

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    30.08.2015 11:22
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +14

      Казёл Драздабарод 30 августа 2015, 19:23

      Карочи,я тожа хачу работать меньше,зарабатывать больше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      гоша 344 30 августа 2015, 18:52

      абсолютно прав. он продает свой труд

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6

      Agron86 30 августа 2015, 17:36

      Вот так и спорт умирает!

      1
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      ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 > Agron86 30 августа 2015, 20:48

      спорт уже давно превратился в бизнес ...

      0
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      Рейтинг: +32

      Патриот777 30 августа 2015, 17:24

      понтус заслужил

      -1
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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот 30 августа 2015, 16:55

      С текущем курсом евро в россии проще действительно отказаться от легионеров и взять русских.
      Зато потом можно рвать себе глотку и прочие места, патриотичными криками, что у нас в составе почти все руские.

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Аланский патриот 30 августа 2015, 18:14

      БРАВО!!!!!!!!! Прекрасный пост.

      0
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      Рейтинг: +22

      SportsMaNs > Аланский патриот 30 августа 2015, 18:27

      А потом ввести лимит на русских в составе xDD

      0
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      Рейтинг: +14

      гоша 344 > Аланский патриот 30 августа 2015, 18:53

      с таким курсом и наши разбегутся...

      0
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      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 30 августа 2015, 16:33

      Своей игрой Понтус заслуживает повышения.

      -1
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      Рейтинг: +7

      Marizza 30 августа 2015, 16:19

      А если Слуцкий предложит помощь в организации слива шведами матча против России ?

      0
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      Рейтинг: +37

      silay 30 августа 2015, 16:12

      Прав

      0
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      Рейтинг: +16

      Forwart 30 августа 2015, 16:10

      Футболистов не осталось, одни бизнесмены

      2
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      Рейтинг: +37

      silay > Forwart 30 августа 2015, 16:21

      Когда идет разделение на профессионалов и любителей, должна допускаться разница, между бизнесом и хобби. Разве нет?

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      Рейтинг: +459

      sour12 30 августа 2015, 16:01

      интересно зачем сейчас Натхо из барселоны Б на просмотре?хотя конечно Верблум хороший игрок и лидер...если он ещё прибавит и не потеряет уровень несомненно стоит поднять зарплатку =)

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