Трансфер Буссуфа в «Андерлехт» под угрозой срыва

Трансфер полузащитника «Локомотива» Мубарка Буссуфа в «Андерлехт» находится под угрозой срыва, сообщает Het Laaste Nieuws. Издание информирует, что бельгийский клуб в одностороннем порядке решил внести изменения в некоторые пункты контракта, что не понравилось футболисту.

«Локомотив» согласился отпустить 31-летнего хавбека за 1,5 миллиона евро, а сам марокканец согласовал условия трехлетнего личного контракта с «Андерлехтом». Однако, руководство бельгийского клуба внезапно решило пересмотреть условия соглашения с игроком, заключенного по счеме «1+1+1». Брюссельцы захотели самостоятельно решать вопрос о пролонгации договора полсе каждого года контракта, хотя изначально стороны договаривались решать этот вопрос путем переговоров. Буссуфа остался недоволен тем, что в «Андерлехте» решили пересмотреть соглашение и сейчас он пытается договориться с другим клубом.