Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Витселя: «Зенит» не возражает против ухода Акселя»

    Франческо Марселья, агент полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, рассказал, что его клиент может перейти в «Милан» в это трансферное окно. Руководство клуба из Санкт-Петербурга готово продать бельгийского хавбека.

    «Могу подтвердить, что переговоры возобновились. Теперь все зависит от «Милана». Аксель обратился лично к президенту «Зенита», и тот не стал возражать против его ухода. Витсель хочет перейти в «Милан», и если «россонери» действительно в нем заинтересованы, то он хоть завтра готов приехать в Италию.

    Это может быть аренда за три миллиона евро с обязательным выкупом за 22-23 миллиона плюс бонусы, если игрок проведет 20 матчей», – сказал агент.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.08.2015 06:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 30 августа 2015, 21:17

      Я два раза не повторяю, не повторяю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 30 августа 2015, 13:19

      От Моутиньо толку будет больше

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11