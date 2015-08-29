Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Виллаш-Боашу грозит шестиматчевая дисквалификация

29 августа 2015, 21:11
12

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может быть наказан длительной дисквалификацией за произошедший во время матча с «Крыльями Советов» (1:3) инцидент.

Во время перерыва был показан повтор, на котором видно, как португалец толкает руками резервного судью Ивана Сараева. В том случае, если этот поступок будет отражен в протоколе встречи, специалисту грозит дисквалификация на шесть игр. Такое наказание прописано в третьем пункте статьи 95 дисциплинарного регламента.

«Умышленный толчок, совершeнный Игроком или Официальным лицом Клуба, Официального лица матча до, во время и после матча — наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 14 Приложения № 1 к настоящему Регламенту», – гласит этот пункт.

Если же в протоколе будет написано лишь об оскорбительном поведении тренера, то дисквалификация должна составить от двух матчей до четырех.

«Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 12 Приложения № 1 к настоящему Регламенту», – говорится в пункте первом статьи 95.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Крылья Советов Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
МиШаНя Коняшка
1440873262
Истеричка, а не тренер!Нужно уметь проиграть!
Ответить
Зенит 2015
1440874389
Мне рыжий никогда не нравился, в основном, из за своих интервью и постоянного нытья. Но сегодня он прав. Высказал "по делу", но бодаться с арбитром, конечно, не нужно было. Они, почему то, всегда правы. не хотелось бы чтобы наказали, хотя накажут. Это только ЦСКА всё можно. Слуцкий, в игре с теми же Крыльями, на судью так орал, что тот от страха чуть свисток не проглотил. Да и Дзагоев ему помогал. Тот вообще чуть не избил бокового. И ничего! А уж Акинфеев....! Кстати тоже не наказали. Серебряной медалькой, отобранной у Краснодара, отблагодарили.
Ответить
астраханец
1440887757
О хоспаде. Только не начинайте тут писать о заговоре против Зенита. Это же глупо
Ответить
Viktor26
1440927108
Раз толкал и высказывал значит не равнодушен к игре команды,хуже было бы если промолчал,все остальное фигня!!!
Ответить
Главные новости
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
2
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
1
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
7
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Все новости
Все новости
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
4
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
7
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
5
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
7
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
8
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
6
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
10
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
15
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
10
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+