Виллаш-Боашу грозит шестиматчевая дисквалификация

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может быть наказан длительной дисквалификацией за произошедший во время матча с «Крыльями Советов» (1:3) инцидент.

Во время перерыва был показан повтор, на котором видно, как португалец толкает руками резервного судью Ивана Сараева. В том случае, если этот поступок будет отражен в протоколе встречи, специалисту грозит дисквалификация на шесть игр. Такое наказание прописано в третьем пункте статьи 95 дисциплинарного регламента.

«Умышленный толчок, совершeнный Игроком или Официальным лицом Клуба, Официального лица матча до, во время и после матча — наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 14 Приложения № 1 к настоящему Регламенту», – гласит этот пункт.

Если же в протоколе будет написано лишь об оскорбительном поведении тренера, то дисквалификация должна составить от двух матчей до четырех.

«Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 12 Приложения № 1 к настоящему Регламенту», – говорится в пункте первом статьи 95.