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  • Желудков: «Если «Зенит» не выйдет из группы, это будет позор»

Желудков: «Если «Зенит» не выйдет из группы, это будет позор»

28 августа 2015, 08:25
8

Экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков оценил перспективы петербургского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов-2015/16.Сине-бело-голубые попали в группу H, где их соперниками стали «Валенсия», «Лион» и «Гент».

«Я думаю, что «Зенит» — главный фаворит своей группы, даже, правильнее, один из двух главных фаворитов. Второй — это «Валенсия», которая оставила позади «Монако». Испанцы сейчас очень прилично смотрятся. Аутсайдером выглядит «Гент».

«Зениту» обязательно надо выходить из группы. Зачем собирать такую сильную команду, если она не попадает в финальную часть Лиги чемпионов? Если питерцы не выйдут из группы, тогда это будет позор», – считает Желудков.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Валенсия Лион Гент
Комментарии (8)
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Serg--015
1440743307
С каких это пор "Лион" - вторая команда Франции перестал считаться серьёзным соперником для российской команды?
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AMIR 0 6
1440743569
Леон не тот что была лет 10 назад,щас на ведуших ролях псж монако,если ветом году зенит не выдет в плейоф, значеть им не место в лиге чемпионов
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Raulya
1440745797
С этой группы должны выходить...думаю валенсия и зенит...
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Viktor26
1440748139
"зачем собирать такую сильную команду,если она не попадает в финальную часть ЛЧ"Юра очнись!!!с какого бока Зенит по меркам Европы сильная команда,взгляни на составы команд играющих 1\8, 1\4,1\2,и финале ЛЧ ,может тогда перестанешь болтать всякую чушь,Зенит крепкий середняк и по подбору игроков ему ой как далеко до МЮ,МС,ПСЖ,Реала,Барсы,Челси,Ба
варии,Боруссии и остальных топ клубов!!!!!!
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ivanthebest
1440754983
Опять эти грёбаные шапкозакидатели. Мало того что на Месталье Зеня знатно примет за щёку, так ровно то же он сделает и во Франции, и возможно даже и в Бельгии... А про домашние игры здесь только будет 50-50 с Валенсией и Лионом, с гентом где-то 70-30 и то нужно будет ещё выиграть...
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starche
1440755175
Не привыкать!
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