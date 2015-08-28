Желудков: «Если «Зенит» не выйдет из группы, это будет позор»

Экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков оценил перспективы петербургского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов-2015/16.Сине-бело-голубые попали в группу H, где их соперниками стали «Валенсия», «Лион» и «Гент».

«Я думаю, что «Зенит» — главный фаворит своей группы, даже, правильнее, один из двух главных фаворитов. Второй — это «Валенсия», которая оставила позади «Монако». Испанцы сейчас очень прилично смотрятся. Аутсайдером выглядит «Гент».

«Зениту» обязательно надо выходить из группы. Зачем собирать такую сильную команду, если она не попадает в финальную часть Лиги чемпионов? Если питерцы не выйдут из группы, тогда это будет позор», – считает Желудков.