Бывший игрок «Шахтера U-19» близок к переходу в «Бетис»

Спортивный директор «Бетиса» Эдуардо Кантера заявил, что клуб близок к подписанию бывшего полузащитника донецкого «Шахтера U-19» Беки Вачиберадзе.

«Мы больше месяца назад начали работать над трансфером Вачиберадзе. Он – один из лучших игроков прошлогодней Юношеской Лиги УЕФА. Мы считаем, что Вачиберадзе очень талантлив и сможет пробиться в основной состав «Бетиса».

Существуют некоторые бюрократические проблемы в подписании контракта, связанные с клубом, воспитавшим игрока, а также с разрешением на работу в Испании. Но профессионалы из «Бетиса» смогут со всем этим разобраться. Вачиберадзе уже сегодня прибыл в состав клуба и, я надеюсь, добьется больших успехов с нами», – сказал Кантера.

Также он сообщил, что Вачиберадзе уже проходит медосмотр и на этих выходных присоединится к «Бетису Б», который выступает в группе 4 Сегунды Б.