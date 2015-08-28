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    Луческу: «Мы представляем всю Украину»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Донецкому клубу осенью предстоит сыграть с «ПСЖ», «Реалом» и «Мальме».

    «Нормальная жеребьевка. Конечно, были более ровные группы. Есть и более сильные. Хорошо, что опять привезем три клуба из Лиги чемпионов в Украину. Ни один из них ранее не играл с нами. То, что «Мальме» победил «Селтик», говорит о том, что это непростая, мощная команда. Я, в первую очередь, доволен, что мы вышли в групповой этап. С каждым годом это делать все тяжелее. Об этом говорил и генеральный секретарь Джанни Инфантино. Большой интерес имиджевый и финансовый» - говорит Луческу.

    Наставник в своем интервью коснулся сложностей прохождения квалификации и привел в пример другие клубы.

    «Важен также фактор истории – мы вошли в историю шесть раз, когда попадали в групповой этап. Не скажу, что выйти со второго места было легко. Все другие клубы, которые занимали вторую строчку – «Металлист», «Динамо» и «Днепр», – к сожалению, не проходили квалификационные раунды. Это еще раз демонстрирует, насколько важен групповой турнир: не выиграв чемпионат, пройти две команды в квалификации! Я и мои футболисты гордимся этим, потому что украинские болельщики смогут увидеть нас в Лиге чемпионов рядом с такими соперниками».

    Напоследок Луческу напомнил, что команда по-прежнему играет домашние матчи не в родном городе.

    «Надо хорошо подготовиться к матчам. Будем надеяться, что все будут здоровы, что очень важно для того, чтобы подойти к играм в хороших кондициях. Хотя условия будут снова неравными. Мы остаемся командой без стадиона и без наших родных болельщиков. Будем надеяться, что наши фаны во Львове будут всегда рядом, хорошо поддержат нас и поймут, что мы представляем всю Украину. Лига чемпионов – очень интересное приключение, не только в спортивном, но и в человеческом плане».

    Источник: Football

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    28.08.2015 00:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 августа 2015, 01:52

      Есть только Россия, а, так называемая, Украина это земли, которые благодаря предательству Горбачёва и банды Ельцина, находятся под управлением антинародного проамериканского правительства и оккупированы киево-вашинтонгскими и НАТОвскими войсками.

      1
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > Зенит 2015 28 августа 2015, 07:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот это ты дятел. Тебе только вилы в голову помогут ) сдохни, сучара ебаная! )))

      -6
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      Рейтинг: +6

      Тики-Так > Аvi-8 28 августа 2015, 09:37

      У тя навоз в гАлАве чугунной.

      0
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy > Аvi-8 28 августа 2015, 11:58

      фашист,поменьше слушай свои укропские сми

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > DarkJoy 28 августа 2015, 20:10

      Я из Израиля, пидрила ты!

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan 28 августа 2015, 01:00

      Считаю, что в этом сезоне нам выпала большая честь, встретиться с такими клубами, как Реал и ПСЖ. Жду увлекательных, зрелищных матчей. Даже результат мне не важен в этом сезоне. Поиграем после в ЛЕ, не страшно. Реал, мать его, Мадрид, это круто! ;) Жаль, что теперь на матч поехать не удастся, другая страна.. (

      4
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy > Axidan 28 августа 2015, 11:58

      тоесть поляки тебя не пустят?

      -1
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