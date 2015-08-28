Луческу: «Мы представляем всю Украину»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Донецкому клубу осенью предстоит сыграть с «ПСЖ», «Реалом» и «Мальме».

«Нормальная жеребьевка. Конечно, были более ровные группы. Есть и более сильные. Хорошо, что опять привезем три клуба из Лиги чемпионов в Украину. Ни один из них ранее не играл с нами. То, что «Мальме» победил «Селтик», говорит о том, что это непростая, мощная команда. Я, в первую очередь, доволен, что мы вышли в групповой этап. С каждым годом это делать все тяжелее. Об этом говорил и генеральный секретарь Джанни Инфантино. Большой интерес имиджевый и финансовый» – говорит Луческу.

Наставник в своем интервью коснулся сложностей прохождения квалификации и привел в пример другие клубы.

«Важен также фактор истории – мы вошли в историю шесть раз, когда попадали в групповой этап. Не скажу, что выйти со второго места было легко. Все другие клубы, которые занимали вторую строчку – «Металлист», «Динамо» и «Днепр», – к сожалению, не проходили квалификационные раунды. Это еще раз демонстрирует, насколько важен групповой турнир: не выиграв чемпионат, пройти две команды в квалификации! Я и мои футболисты гордимся этим, потому что украинские болельщики смогут увидеть нас в Лиге чемпионов рядом с такими соперниками».

Напоследок Луческу напомнил, что команда по-прежнему играет домашние матчи не в родном городе.

«Надо хорошо подготовиться к матчам. Будем надеяться, что все будут здоровы, что очень важно для того, чтобы подойти к играм в хороших кондициях. Хотя условия будут снова неравными. Мы остаемся командой без стадиона и без наших родных болельщиков. Будем надеяться, что наши фаны во Львове будут всегда рядом, хорошо поддержат нас и поймут, что мы представляем всю Украину. Лига чемпионов – очень интересное приключение, не только в спортивном, но и в человеческом плане».