Дзюба: «Не откажусь сыграть с «Реалом» в плей-офф»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что он думает о соперниках своей команды по группе Лиги чемпионов. Напомним, «Зенит» сыграет с «Валенсией», «Лионом» и «Гентом».

«В принципе, в Лиге чемпионов нет прямо таких уж очевидных пассажиров, на которых все хотят попасть. В прошлом году в группе был «Монако». Думали, что пассажир, а оказалось, что они и в плей-офф вышли, и даже «Арсенал» прошли. Наша группа – ровная, сильная, чуть выше среднего европейского уровня все команды», – говорит Дзюба.

Для каждого из будущих соперников у футболиста нашлись теплые слова.

«Точно не группа смерти, да. Нам могли и посильнее соперники попасться. Средней сложности группа. Допустим, я смотрел игры «Валенсии» с «Монако» в квалификации и скажу, что испанцы – крепкий соперник. Берут новичков, видно, что хорошее финансирование.

«Гент» чемпион Бельгии, что уже показатель. В «Лионе» есть не только Вальбуэна, но и в принципе молодой амбициозный состав, они в прошлом чемпионате весь сезон бились с «ПСЖ» за первое место. Форвард Лаказетт в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. В общем, все не так просто, как можно подумать».

Кроме того, Дзюба высказался и о возможной встрече с топ-клубами.

«Нет ни «Манчестер Сити», ни «Реала». Может, с ними было бы и проще сыграть, чем с равными тебе по классу».

Особенно игроку «Зеита» хочется встретиться с «Реалом».

«Одна из любимых моих команд. Было бы круто сыграть на «Сантьяго Бернабеу». С другой стороны, если получится выйти из группы, не откажусь сыграть с «Реалом» в плей-офф».