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Дзюба: «Не откажусь сыграть с «Реалом» в плей-офф»

28 августа 2015, 00:08
11

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что он думает о соперниках своей команды по группе Лиги чемпионов. Напомним, «Зенит» сыграет с «Валенсией», «Лионом» и «Гентом».

«В принципе, в Лиге чемпионов нет прямо таких уж очевидных пассажиров, на которых все хотят попасть. В прошлом году в группе был «Монако». Думали, что пассажир, а оказалось, что они и в плей-офф вышли, и даже «Арсенал» прошли. Наша группа – ровная, сильная, чуть выше среднего европейского уровня все команды», – говорит Дзюба.

Для каждого из будущих соперников у футболиста нашлись теплые слова.

«Точно не группа смерти, да. Нам могли и посильнее соперники попасться. Средней сложности группа. Допустим, я смотрел игры «Валенсии» с «Монако» в квалификации и скажу, что испанцы – крепкий соперник. Берут новичков, видно, что хорошее финансирование.

«Гент» чемпион Бельгии, что уже показатель. В «Лионе» есть не только Вальбуэна, но и в принципе молодой амбициозный состав, они в прошлом чемпионате весь сезон бились с «ПСЖ» за первое место. Форвард Лаказетт в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. В общем, все не так просто, как можно подумать».

Кроме того, Дзюба высказался и о возможной встрече с топ-клубами.

«Нет ни «Манчестер Сити», ни «Реала». Может, с ними было бы и проще сыграть, чем с равными тебе по классу».

Особенно игроку «Зеита» хочется встретиться с «Реалом».

«Одна из любимых моих команд. Было бы круто сыграть на «Сантьяго Бернабеу». С другой стороны, если получится выйти из группы, не откажусь сыграть с «Реалом» в плей-офф».

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Дзюба Артем
Комментарии (11)
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nikita-negr
1440711239
Ты из группы для начало выйди клоун
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vovinho11
1440714607
Игроку Зеита
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За Спартак1922
1440715120
"Зеит", Вперед
Ответить
прево
1440731751
Дзюбиньо-Роналду игрочишки
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Диктор
1440747174
Амбиции..............думаю Дзюба в такой игре смотрелся бы лучше-подавая мячи игрокам.
Ответить
алекс88
1440752169
Зато реал может отказаться с игрочишкой дзюболобом играть
Ответить
мыцык
1440752567
Чисотка деревянная!
Ответить
neveldomha
1441016552
Как Дзю сыграс с крылышками все видели, а Реал - это большая упаковка крылышек.
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