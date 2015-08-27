Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились все команды, которые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2015/16. Россия в этом списке представлена «Зенитом», который попал в первую корзину, и ЦСКА, занявший место в третьей. Украинские болельщики смогут поболеть за «Динамо» или «Шахтер», а из белорусского чемпионата в турнире примет участие БАТЭ. Уже завтра в 18:45 по московскому времени пройдет жеребьевка, которая определит составы групп на следующем этапе Лиги чемпионов.

Корзина №1

«Барселона»

«Челси»

«Бавария»

«Ювентус»

«Бенфика»

«ПСЖ»

«Зенит»

ПСВ

Корзина №2

«Реал»

«Атлетико»

«Порту»

«Арсенал»

«Манчестер Юнайтед»

«Валенсия»

«Байер»

«Манчестер Сити»

Корзина №3

«Шахтер»

«Севилья»

«Лион»

«Динамо» (Киев)

«Олимпиакос»

ЦСКА

«Галатасарай»

«Рома»

Корзина №4

БАТЭ

«Боруссия» (Менхенгладбах)

«Вольфсбург»

«Динамо» (Загреб)

«Маккаби»

«Гент»

«Мальме»

«Астана»