Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Определились все команды, которые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2015/16. Россия в этом списке представлена «Зенитом», который попал в первую корзину, и ЦСКА, занявший место в третьей. Украинские болельщики смогут поболеть за «Динамо» или «Шахтер», а из белорусского чемпионата в турнире примет участие БАТЭ. Уже завтра в 18:45 по московскому времени пройдет жеребьевка, которая определит составы групп на следующем этапе Лиги чемпионов.
Корзина №1
«Барселона»
«Челси»
«Бавария»
«Ювентус»
«Бенфика»
«ПСЖ»
«Зенит»
ПСВ
Корзина №2
«Реал»
«Атлетико»
«Порту»
«Арсенал»
«Манчестер Юнайтед»
«Валенсия»
«Байер»
«Манчестер Сити»
Корзина №3
«Шахтер»
«Севилья»
«Лион»
«Динамо» (Киев)
«Олимпиакос»
ЦСКА
«Галатасарай»
«Рома»
Корзина №4
БАТЭ
«Боруссия» (Менхенгладбах)
«Вольфсбург»
«Динамо» (Загреб)
«Маккаби»
«Гент»
«Мальме»
«Астана»
ХУДШИЙ ВАРИАНТ БАРСЕЛОНА МАН.СИТИ ВОЛ
ЬФСБУРГ ЦСКА