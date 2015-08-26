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    Канга получил 4 матча дисквалификации за неприличный жест

    Полузащитник «Ростова» Каку Гуелор Канга будет дисквалифицирован на 4 ближайшие игры чемпионата России. Такой вердикт КДК РФС вынес после рассмотрения эпизода встречи «Ростова» с ЦСКА, прошедшего в рамках 6-то тура РФПЛ (матч завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев). Канга показал судьям неприличный жест, а так как для него это рецидив нарушения, то несмотря на получение лишь желтой карточки, он получил сразу четыре матча дисквалификации.

    В следующих четырех турах «Ростов» померяется силами с «Амкаром», «Спартаком», «Анжи» и «Кубанью».

    Источник: Р-Спорт

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    26.08.2015 18:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 августа 2015, 12:13

      Жаль. Его не будет хватать.

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      Рейтинг: +40

      vovinho11 26 августа 2015, 19:37

      а провокаторов тоже надо дисквалифицировать

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