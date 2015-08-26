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    Строотман может пропустить сезон-2015/16

    Голландский полузащитник «Ромы» Кевин Строотман снова будет прооперирован. Футболисту так и не удалось преодолеть последствия травмы крестообразных связок, в связи с которой он уже перенес хирургическое вмешательство дважды.

    Игрок пытался пройти предсезонную подготовку с клубом, однако неприятные ощущения в колене вынудили его снова обратиться к врачам. Ожидается, что срок его восстановления составит не менее половины сезона. Существует вероятность, что голландец пропустит сезон полностью.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    26.08.2015 14:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 26 августа 2015, 19:44

      Здоровья

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 августа 2015, 15:15

      Ну так он то и дело что лечится а за это хорошие деньги получает,пару лет назад надо было роме за 30 слить его в мю и жить так же как и сейчас только с деньгами

      0
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      Рейтинг: +73

      Фесс > алекс88 26 августа 2015, 18:42

      Привычка считать чужие деньги - плохая привычка.

      0
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      Рейтинг: +11

      ManUnited87 26 августа 2015, 14:30

      печально,начал даже забывать о наличии такого футболиста.Кевину-здоровья!

      1
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      Рейтинг: +128

      ArtNow 26 августа 2015, 14:24

      Жалко его, а ведь такие надежды подавал. Травмы теперь не отпускают.

      2
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      Рейтинг: +12

      Real10aman 26 августа 2015, 14:23

      Мдаа.. а такой талантливый был

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