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    Тарханов: «Гончаренко вернется к матчу с «Тереком»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов заявил, что тренер команды Виктор Гончаренко вернется в расположение клуба к игре с «Тереком». Руководитель заявил, что отъезд специалиста не планировался и стал для всех неожиданностью.

    "Мы обсудили эту тему с президентом клуба Григорием Ивановым, Гончаренко к игре с "Тереком" вернется. Сам руководитель клуба не знает, в чем причина отъезда тренера. Пока команду готовят помощники Гончаренко".

    Григорий Викторович сейчас в деловой поездке и вернется в Екатеринбург в четверг, выяснит причины отъезда тренера, а причин для этого не было, и примет решение. У Гончаренко контракт и его отъезд стал для всех в клубе неожиданностью", - рассказал Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

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    26.08.2015 10:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11

      Князь Дишнинский 26 августа 2015, 21:54

      Представляю что будет на ветке если выиграет Терек, это будет пипец.

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 26 августа 2015, 21:06

      Такой же честный матч как Васильева

      0
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      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 26 августа 2015, 17:19

      подняли шумиху. зачем? почему не дать пройти "странному матчу", а потом наказать всех и вся

      0
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      Рейтинг: +23

      nik. > За Спартак1922 26 августа 2015, 21:08

      Трудно судить.Но если в том сезоне команда соперник...помогла...остаться клубу в вышке по договоренности вернуть три очка в след.сезоне то долг надо вернуть.

      0
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      Рейтинг: +2

      AKMAN10 26 августа 2015, 15:08

      Вместо Гончаренко пригласите Гамулу.

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 26 августа 2015, 11:44

      Мож он просто поехал посмотреть на игру своего бывшего клуба Батэ в лиге чемпионов.....Гвардиола тоже ездил на матч Барса - Ман Сити...

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 августа 2015, 10:14

      ️Как и ставки футболистов Урпла на Терек,не хочет человек учавствовать в продажных матчах,респект ему за это и уважение!

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > джон базелон 26 августа 2015, 14:45

      Беседа на автостраде.
      - Вах! Права на вождение самолёта! Где такие купили, г-н Мжаванадзе?
      - Почему купил? Если грузин, то сразу купил!? НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОДАРИЛИ!

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > cska-62 26 августа 2015, 15:36

      хаха))

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      Рейтинг: +4077

      морозз 26 августа 2015, 10:07

      Ага...ну просто неожиданность, нежданчик такой!

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