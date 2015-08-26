Тарханов: «Гончаренко вернется к матчу с «Тереком»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов заявил, что тренер команды Виктор Гончаренко вернется в расположение клуба к игре с «Тереком». Руководитель заявил, что отъезд специалиста не планировался и стал для всех неожиданностью.

"Мы обсудили эту тему с президентом клуба Григорием Ивановым, Гончаренко к игре с "Тереком" вернется. Сам руководитель клуба не знает, в чем причина отъезда тренера. Пока команду готовят помощники Гончаренко".

Григорий Викторович сейчас в деловой поездке и вернется в Екатеринбург в четверг, выяснит причины отъезда тренера, а причин для этого не было, и примет решение. У Гончаренко контракт и его отъезд стал для всех в клубе неожиданностью", - рассказал Тарханов.