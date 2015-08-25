Роджерс: «Вы слышали, как аплодировали Чеху за сэйвы после наших атак?»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс поделился впечатлениями от матча третьего тура АПЛ против «Арсенала» (0:0). Наставник остался доволен результатом и отдельно отметил игру голкипера лондонцев Петра Чеха.

«Думаю, мы провели выдающийся матч, показали все. Вы слышали, как аплодировали Чеху за сэйвы после наших атак? Нам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, но, к сожалению, мы не выиграли. Оба вратаря совершали отличные сэйвы. Отличный результат против топ-клуба».

Кроме того, Роджерс выразил удовлетворение от игры своих подопечных в целом.

«Мы видели, как команда прибавила, мне нечего сказать о трансферах. Мы играли очень хорошо. В первом тайме Чех был героем встречи. Во второй половине игры мы угрожали воротам соперника в каждой атаке. Парни проделали огромную работу».