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    ФНЛ. «Зенит-2» уступил «Енисею» и другие результаты

    Закончился восьмой тур первенства ФНЛ. В заключительных матчах «Зенит-2» не реализовал шанс войти в группу лидеров, а «Арсенал» не смог обойти «Волгу» из-за пропущенного гола на 90-й минуте встречи.

    Первенство ФНЛ. 8-й тур

    Факел (Воронеж) - Луч-Энергия (Владивосток) - 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Рылов, 3; 2:0 — Рылов, 67.

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) - Енисей (Красноярск) - 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 — Ткачук, 32; 1:1 — Марущак, 52; 1:2 — Низамутдинов, 58 (с пенальти).

    Арсенал (Тула) - Волгарь (Астрахань) - 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Деобальд, 6; 1:1 — Байрыев, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 21:39
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