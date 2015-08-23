ФНЛ. «Зенит-2» уступил «Енисею» и другие результаты

Закончился восьмой тур первенства ФНЛ. В заключительных матчах «Зенит-2» не реализовал шанс войти в группу лидеров, а «Арсенал» не смог обойти «Волгу» из-за пропущенного гола на 90-й минуте встречи.

Первенство ФНЛ. 8-й тур

Факел (Воронеж) - Луч-Энергия (Владивосток) - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Рылов, 3; 2:0 — Рылов, 67.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) - Енисей (Красноярск) - 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Ткачук, 32; 1:1 — Марущак, 52; 1:2 — Низамутдинов, 58 (с пенальти).

Арсенал (Тула) - Волгарь (Астрахань) - 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Деобальд, 6; 1:1 — Байрыев, 90.