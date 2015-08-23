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    Бышовец: «Судья ошибся, засчитав второй гол ЦСКА»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец уверен, что ЦСКА в матче шестого тура РФПЛ против «Ростова» забил решающий гол с нарушением правил. Напомним, встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:1.

    «Был фол со стороны Вернблума. Это была грубая ошибка судьи. Ему в какой-то степени было трудно определить фол непосредственно в игре, толчок был в спину. Но, тем не менее, он был очевиден. Думаю, реакция на неназначенный пенальти создает в конце такую нервозность. Думаю, "Ростов" мог рассчитывать и на ничейный результат», - сказал Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2015 06:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 23 августа 2015, 18:47

      Бышовец лжет, никакого фола там не было.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 23 августа 2015, 13:59

      Верблум занял правильную позицию, он выше защитника...тот подбежал к нему уже осозновая что позицию он проиграл и то что он не сможет съиграть плечо в плечо в силовой борьбе в рамках правил , просто симулировал фол при минимальном контакте с Понтусом дабы оправдать себя свои ошибки и безсилие.

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 23 августа 2015, 13:52

      где там фол был???если верблум фолил то тогда на Думбие так же был фол даже два так ставьте два пенальти ....

      3
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      Рейтинг: +28

      Spark333 23 августа 2015, 12:19

      Да Быша может думать все что угодно!!!Результат на табло,с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Spark333 23 августа 2015, 15:34

      Прикольная логика-а честно выигрывать не пробовали?

      -2
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ > Диктор 23 августа 2015, 18:43

      и кто это говорит?болела команды которая выигрывала чемпионства за счёт наркотиков))))егорку спроси про бромантан))))

      2
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 23 августа 2015, 11:41

      совсем что ли глаза мутные???никто никого не толкал!!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 августа 2015, 10:40

      Бышовец прав-но мы болельщики спортивного футбола-уже привыкли ,как выигрывает ЦСКА -так что обычная ситуация.А не засчитай судья второй гол,и поставь пенальти в конце второго тайма,какой возможно был бы результат? Вот и ответ,как кони очки зарабатывают-точнее как Гинер их покупает.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2015, 10:16

      Спортинг как я молю вас накажите этих конских тваренков по полной

      -3
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      Рейтинг: +28

      Spark333 > Garrincha58 23 августа 2015, 12:20

      За базаром следи,шмарина!

      2
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > Garrincha58 24 августа 2015, 12:51

      +1. Я тоже считаю, что не достойна играть в ЛЧ команда, которая не может выиграть без судьи. А главное как все гладко. Секрет успеха в проведенной замене по легенде. Единственное, что Ростов сам мог победить, надо реализацию поставлять. Тем более помним как Бекиич уже побеждал ЦДКА несмотря на помощь Безбородого в 2011.

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 23 августа 2015, 09:49

      От такого "удара" такие футболисты не падают. Толчка не было, Понтус оперся, а это не запрещено.

      3
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 23 августа 2015, 09:09

      Не было нарушения. но Ростов молодцы. Чутка не хватило...

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      Рейтинг: +10

      zarubin_dmitry > KoLyaNN 24 августа 2015, 15:55

      да

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      Рейтинг: +368

      mik1954 23 августа 2015, 09:02

      Да к такому к "коням" отношению со стороны судейского корпуса уже привыкли, то точку в каждом матче ставят, то явного нарушения не заметят, которое к стати влияет на результат. В связи с этим вспоминается их баннер "не выйграем так купим", вот и покупают. В Европе правда такое не проходит, от того и получают они там от всех подряд...

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