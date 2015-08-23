Бышовец: «Судья ошибся, засчитав второй гол ЦСКА»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец уверен, что ЦСКА в матче шестого тура РФПЛ против «Ростова» забил решающий гол с нарушением правил. Напомним, встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:1.

«Был фол со стороны Вернблума. Это была грубая ошибка судьи. Ему в какой-то степени было трудно определить фол непосредственно в игре, толчок был в спину. Но, тем не менее, он был очевиден. Думаю, реакция на неназначенный пенальти создает в конце такую нервозность. Думаю, "Ростов" мог рассчитывать и на ничейный результат», - сказал Бышовец.