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    Бышовец: «Судья ошибся, засчитав второй гол ЦСКА»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец уверен, что ЦСКА в матче шестого тура РФПЛ против «Ростова» забил решающий гол с нарушением правил. Напомним, встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:1.

    «Был фол со стороны Вернблума. Это была грубая ошибка судьи. Ему в какой-то степени было трудно определить фол непосредственно в игре, толчок был в спину. Но, тем не менее, он был очевиден. Думаю, реакция на неназначенный пенальти создает в конце такую нервозность. Думаю, «Ростов» мог рассчитывать и на ничейный результат», – сказал Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2015 06:52
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    Комментарии (21)
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    KoLyaNN
    1440310195
    Не было нарушения. но Ростов молодцы. Чутка не хватило...
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    CSKA-39-
    1440312585
    От такого "удара" такие футболисты не падают. Толчка не было, Понтус оперся, а это не запрещено.
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    Garrincha58
    1440314198
    Спортинг как я молю вас накажите этих конских тваренков по полной
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    Диктор
    1440315628
    Бышовец прав-но мы болельщики спортивного футбола-уже привыкли ,как выигрывает ЦСКА -так что обычная ситуация.А не засчитай судья второй гол,и поставь пенальти в конце второго тайма,какой возможно был бы результат? Вот и ответ,как кони очки зарабатывают-точнее как Гинер их покупает.
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    ФОКС АРМЕЙСКИЙ
    1440319273
    совсем что ли глаза мутные???никто никого не толкал!!!
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    Spark333
    1440321579
    Да Быша может думать все что угодно!!!Результат на табло,с победой!!!
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    sour12
    1440327160
    где там фол был???если верблум фолил то тогда на Думбие так же был фол даже два так ставьте два пенальти ....
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    sour12
    1440327545
    Верблум занял правильную позицию, он выше защитника...тот подбежал к нему уже осозновая что позицию он проиграл и то что он не сможет съиграть плечо в плечо в силовой борьбе в рамках правил , просто симулировал фол при минимальном контакте с Понтусом дабы оправдать себя свои ошибки и безсилие.
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    SHMEL
    1440344832
    Бышовец лжет, никакого фола там не было.
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    ologreds
    1694997334
    numo439974
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