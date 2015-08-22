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    РФПЛ. «Урал» в меньшинстве удержал ничью против «Анжи»

    В Махачкале в рамках шестого тура РФПЛ встретились «Анжи» и «Урал» - команды, которые стартовали в чемпионате явно неудачно. Первый гол в матче случился под занавес первого тайма, когда отличился впервые вызванный в сборную Александр Ерохин. На 67-й минуте не успевший провести на поле и десятиминутку Александр Сапета схлопотал удаление, а в довесок в ворота гостей был назначен и пенальти. Его реализовал Леонардо. Как итог боевая ничья, которая вполне справедливо отражает общее равенство команд.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    Анжи (Махачкала) - Урал (Екатеринбург) - 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 - Ерохин, 45; 1:1 - Леонардо, 68 (с пенальти).

    Анжи: Песьяков, Ещенко, Гаджибеков. Тигиев, Жиров, Леонардо, Амаду (Хадарцев, 66), Максимов (Алмейда, 46), Маевский, Эбесилио (Мкртчян, 46), Боли.

    Урал: Жевнов, Фонтанельо, Хозин, Мартынович, Кулаков, Подберезкин (Сапета, 63), Емельянов, Асеведо (Фидлер, 85), Ерохин, Бурмистров, Манучарян (Страндберг, 72).

    Предупреждения: Подберезкин, 9; Емельянов, 63.

    Удаление: Сапета, 67.

    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 22:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +56

      Willian05 23 августа 2015, 16:07

      теперь хотя бы в ничью сыграйте со спартаком

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 05:08

      Ерохину удачной игры в сборной!

      0
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      Рейтинг: +10

      koraqa 22 августа 2015, 23:03

      Анжи еще полностью не вошел в высшию лигу, тута уровень другой. Но все равно играют анжи ни плохо, после 10 ого тура анжи будут играть лучше и будут выступать в лиге европе.

      0
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      Рейтинг: +119

      nitto > koraqa 22 августа 2015, 23:08

      Думаю о лиге европы можно подзабыть на ближайшие 2 года, тут как бы не вылететь в пердив.
      Исполнители не те подобраны, команда пока уступает всем прямым конкурентам создавая в 2 раза больше голевых моментов.

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      Рейтинг: +11

      мурикЛАР 22 августа 2015, 22:33

      блин слов нет как анжи играет и что сказать

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      Рейтинг: +11

      мурикЛАР 22 августа 2015, 22:32

      знаете что стадион анжи как раньше стадион хазар проклятый

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      Рейтинг: +119

      nitto 22 августа 2015, 22:28

      А ещё лучше отдохнуть как следует перед 7 туром, сходить на шашлычки, водочка, пивасик, девочки, команда расслабится и перестанет запарывать 99% моменты, Палыч походу сам пригубливает, а команде запрещает, не порядок.
      P.S. Берите пример с Аленичева, после шашлычков африканский промесиньо был в восторге от того как русские гуляют, теперь вот решил отличиться, чтобы на следующие выходные обязательно взяли.

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      Рейтинг: +119

      nitto 22 августа 2015, 22:22

      Сёмину нужно к шаману сходить, он всё сделает как надо.

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