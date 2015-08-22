РФПЛ. «Урал» в меньшинстве удержал ничью против «Анжи»

В Махачкале в рамках шестого тура РФПЛ встретились «Анжи» и «Урал» – команды, которые стартовали в чемпионате явно неудачно. Первый гол в матче случился под занавес первого тайма, когда отличился впервые вызванный в сборную Александр Ерохин. На 67-й минуте не успевший провести на поле и десятиминутку Александр Сапета схлопотал удаление, а в довесок в ворота гостей был назначен и пенальти. Его реализовал Леонардо. Как итог боевая ничья, которая вполне справедливо отражает общее равенство команд.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Ерохин, 45; 1:1 – Леонардо, 68 (с пенальти).

Анжи: Песьяков, Ещенко, Гаджибеков. Тигиев, Жиров, Леонардо, Амаду (Хадарцев, 66), Максимов (Алмейда, 46), Маевский, Эбесилио (Мкртчян, 46), Боли.

Урал: Жевнов, Фонтанельо, Хозин, Мартынович, Кулаков, Подберезкин (Сапета, 63), Емельянов, Асеведо (Фидлер, 85), Ерохин, Бурмистров, Манучарян (Страндберг, 72).

Предупреждения: Подберезкин, 9; Емельянов, 63.

Удаление: Сапета, 67.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).