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    РФПЛ. «Урал» в меньшинстве удержал ничью против «Анжи»

    В Махачкале в рамках шестого тура РФПЛ встретились «Анжи» и «Урал» – команды, которые стартовали в чемпионате явно неудачно. Первый гол в матче случился под занавес первого тайма, когда отличился впервые вызванный в сборную Александр Ерохин. На 67-й минуте не успевший провести на поле и десятиминутку Александр Сапета схлопотал удаление, а в довесок в ворота гостей был назначен и пенальти. Его реализовал Леонардо. Как итог боевая ничья, которая вполне справедливо отражает общее равенство команд.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

    Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Ерохин, 45; 1:1 – Леонардо, 68 (с пенальти).

    Анжи: Песьяков, Ещенко, Гаджибеков. Тигиев, Жиров, Леонардо, Амаду (Хадарцев, 66), Максимов (Алмейда, 46), Маевский, Эбесилио (Мкртчян, 46), Боли.

    Урал: Жевнов, Фонтанельо, Хозин, Мартынович, Кулаков, Подберезкин (Сапета, 63), Емельянов, Асеведо (Фидлер, 85), Ерохин, Бурмистров, Манучарян (Страндберг, 72).

    Предупреждения: Подберезкин, 9; Емельянов, 63.

    Удаление: Сапета, 67.

    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 22:21
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    Комментарии (9)
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    nitto
    1440271355
    Сёмину нужно к шаману сходить, он всё сделает как надо.
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    nitto
    1440271714
    А ещё лучше отдохнуть как следует перед 7 туром, сходить на шашлычки, водочка, пивасик, девочки, команда расслабится и перестанет запарывать 99% моменты, Палыч походу сам пригубливает, а команде запрещает, не порядок. P.S. Берите пример с Аленичева, после шашлычков африканский промесиньо был в восторге от того как русские гуляют, теперь вот решил отличиться, чтобы на следующие выходные обязательно взяли.
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    мурикЛАР
    1440271960
    знаете что стадион анжи как раньше стадион хазар проклятый
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    мурикЛАР
    1440271992
    блин слов нет как анжи играет и что сказать
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    koraqa
    1440273821
    Анжи еще полностью не вошел в высшию лигу, тута уровень другой. Но все равно играют анжи ни плохо, после 10 ого тура анжи будут играть лучше и будут выступать в лиге европе.
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    Харченко
    1440295696
    Ерохину удачной игры в сборной!
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    Willian05
    1440335266
    теперь хотя бы в ничью сыграйте со спартаком
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    ologreds
    1694997336
    numo439948
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