Моуринью: «Я всеми недоволен, в том числе и собой»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью выразил разочарование формой своих футболистов в дебюте сезона. Напомним, после двух туров чемпионата Англии лондонцы, сыгравшие вничью с «Суонси» (2:2) и проигравшие «Манчестер Сити» (0:3), имеют в своем активе лишь одно очко.

«Я всеми недоволен, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Я недоволен тем, в какой форме находятся Кэйхилл, Терри, Аспиликуэта, Азар, Фабрегас, Матич. Я недоволен своей формой, ведь я привык добиваться лучшего результата, чем сейчас. На этой неделе мы более активно проводили тренировки, смотрели больше видео, работали усерднее. В двух матчах «Челси» набрал лишь одно очко. Я крайне разочарован. Я либо всеми доволен, либо всеми же недоволен».