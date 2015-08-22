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    Байдачный: «Кокорин поступил подло по отношению к команде»

    Бывший наставник грозненского «Терека» Анатолий Байдачный прокомментировал удаление нападающего Александра Кокорина в матче шестого тура РФПЛ между чеченцами и московским «Динамо».

    «Я считаю, что Кокорин поступил подло по отношению к своим товарищам-игрокам. Ключевые исполнители ушли, команда только строится, появляются молодые, неопытные ребята. И он так себя повел, поддался на провокацию Адилсона. Он же не мальчик! В итоге это удаление разбудило "Терек". На бело-голубых легла двойная нагрузка», - заявил эксперт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 01:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Bazuka-Limon 22 августа 2015, 04:10

      Во первых матч был не с чеченцами,а с Тереком,где играет полный интернационал,а во вторых не известно как сам Байдачный повел бы себя в такой ситуации.

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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ > Bazuka-Limon 22 августа 2015, 17:54

      Садаев Уциев Ахъядов играли там идиот

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