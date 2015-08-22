Байдачный: «Кокорин поступил подло по отношению к команде»

Бывший наставник грозненского «Терека» Анатолий Байдачный прокомментировал удаление нападающего Александра Кокорина в матче шестого тура РФПЛ между чеченцами и московским «Динамо».

«Я считаю, что Кокорин поступил подло по отношению к своим товарищам-игрокам. Ключевые исполнители ушли, команда только строится, появляются молодые, неопытные ребята. И он так себя повел, поддался на провокацию Адилсона. Он же не мальчик! В итоге это удаление разбудило «Терек». На бело-голубых легла двойная нагрузка», – заявил эксперт.