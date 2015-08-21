Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев: «Кокорина провоцировали»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от ничьей в матче шестого тура РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1).

    «Учитывая удаление, можно говорить, что мы сохранили очко. Спасибо ребятам, которые проделали большую работу. Дебют поединок остался за хозяевами, но потом мы сумели переломить, забили. Но удаление спутало все карты. Из-за него мы потеряли Александра Кокорина. Очевидно, что его провоцировали. Но нельзя оставлять команду в меньшинстве. Понять можно только тогда, когда это последний фол ради очков», - сказал специалист.

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 22:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 22 августа 2015, 06:24

      КТО СКАЖЕТ ЕСЛИ В ПОТРИБУННОМ НАВАЛЯТЬ БУДЕТ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 22 августа 2015, 05:27

      ОН НЕ ОПРАВДЫВАЕТ...ДАЁТ ПОНЯТЬ ...ЧТО ИНИЦИАТИВА БЫЛА НЕ КОКОРИНА...И ПРАВИЛЬНО ОСУЖДАЕТ ЗА ТО..ЧТО ТОТ СВОЮ ГОРДОСТЬ ПОСТАВИЛ ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ КОМАНДЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      DyinaMax 21 августа 2015, 22:36

      А он как телка, подался
      на провакации. Профессионал ху.в. Подвел всю команду и болельщиков. Хотя миллионеру до лампочки на первых и на вторых

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11