Кобелев: «Кокорина провоцировали»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от ничьей в матче шестого тура РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1).

«Учитывая удаление, можно говорить, что мы сохранили очко. Спасибо ребятам, которые проделали большую работу. Дебют поединок остался за хозяевами, но потом мы сумели переломить, забили. Но удаление спутало все карты. Из-за него мы потеряли Александра Кокорина. Очевидно, что его провоцировали. Но нельзя оставлять команду в меньшинстве. Понять можно только тогда, когда это последний фол ради очков», – сказал специалист.