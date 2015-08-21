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    Кобелев: «Кокорина провоцировали»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от ничьей в матче шестого тура РФПЛ против грозненского «Терека» (1:1).

    «Учитывая удаление, можно говорить, что мы сохранили очко. Спасибо ребятам, которые проделали большую работу. Дебют поединок остался за хозяевами, но потом мы сумели переломить, забили. Но удаление спутало все карты. Из-за него мы потеряли Александра Кокорина. Очевидно, что его провоцировали. Но нельзя оставлять команду в меньшинстве. Понять можно только тогда, когда это последний фол ради очков», – сказал специалист.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    21.08.2015 22:15
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    Комментарии (4)
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    DyinaMax
    1440185762
    А он как телка, подался на провакации. Профессионал ху.в. Подвел всю команду и болельщиков. Хотя миллионеру до лампочки на первых и на вторых
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1440210430
    ОН НЕ ОПРАВДЫВАЕТ...ДАЁТ ПОНЯТЬ ...ЧТО ИНИЦИАТИВА БЫЛА НЕ КОКОРИНА...И ПРАВИЛЬНО ОСУЖДАЕТ ЗА ТО..ЧТО ТОТ СВОЮ ГОРДОСТЬ ПОСТАВИЛ ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ КОМАНДЫ
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1440213879
    КТО СКАЖЕТ ЕСЛИ В ПОТРИБУННОМ НАВАЛЯТЬ БУДЕТ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ?
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    ologreds
    1694997342
    numo439846
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