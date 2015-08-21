Канчельскис: «Кокорин надломлен психологически»

Некогда игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими мыслями о форварде московского «Динамо» Александре Кокорине.

«Леонид Слуцкий вызвал в сборную Артема Дзюбу, Кокорина и Федора Смолова. Выбор оправдан. Сейчас не до экспериментов, нужно вызвать проверенных бойцов, которые находятся на ведущих ролях. Кокорин - безусловно, хороший нападающий, перспективный. Но, думаю, надломился психологически. Видимо, слишком много уделяет внимания тому, что про него пишут в прессе. Вызов в сборную даст ему новый импульс для развития.

Кокориным интересуется "МЮ"? Был бы очень рад, если бы он уехал за границу. Нашим ведущим футболистам необходимо уезжать за рубеж. В России ребята не растут, топчутся на месте. Уровень чемпионата - откровенно говоря, посредственный. Так что, если Александр, окажется в "Манчестере", искренне порадуюсь этому. Соответствует ли он уровню "МЮ"? Если Кокорин поменяет обстановку, в Англии на стадион приходит по 70 тысяч. В такой атмосфере наверняка начнет выкладываться по полной. Так что чем черт не шутит? Дай бог. Правда, не знаю, насколько верна эта информация. Просто Луи ван Гаал в одном из интервью высказался, что он не заинтересован в услугах российских и украинских футболистов.

В любом случае дыма без огня не бывает. Дай бог, чтобы у него там все получилась», - сказал эксперт.