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    Канчельскис: «Кокорин надломлен психологически»

    Некогда игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими мыслями о форварде московского «Динамо» Александре Кокорине.

    «Леонид Слуцкий вызвал в сборную Артема Дзюбу, Кокорина и Федора Смолова. Выбор оправдан. Сейчас не до экспериментов, нужно вызвать проверенных бойцов, которые находятся на ведущих ролях. Кокорин - безусловно, хороший нападающий, перспективный. Но, думаю, надломился психологически. Видимо, слишком много уделяет внимания тому, что про него пишут в прессе. Вызов в сборную даст ему новый импульс для развития.

    Кокориным интересуется "МЮ"? Был бы очень рад, если бы он уехал за границу. Нашим ведущим футболистам необходимо уезжать за рубеж. В России ребята не растут, топчутся на месте. Уровень чемпионата - откровенно говоря, посредственный. Так что, если Александр, окажется в "Манчестере", искренне порадуюсь этому. Соответствует ли он уровню "МЮ"? Если Кокорин поменяет обстановку, в Англии на стадион приходит по 70 тысяч. В такой атмосфере наверняка начнет выкладываться по полной. Так что чем черт не шутит? Дай бог. Правда, не знаю, насколько верна эта информация. Просто Луи ван Гаал в одном из интервью высказался, что он не заинтересован в услугах российских и украинских футболистов.

    В любом случае дыма без огня не бывает. Дай бог, чтобы у него там все получилась», - сказал эксперт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2015 21:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      kastazdes 21 августа 2015, 22:45

      так если он уже надломлен в каком честере он заиграет ?

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      Рейтинг: +16

      suhow6 21 августа 2015, 22:38

      не нужен такой заграницей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 августа 2015, 22:01

      Ну конечно же все мы знаем, что Кокоша та никому не нужен

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