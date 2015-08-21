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    Канчельскис: «Кокорин надломлен психологически»

    Некогда игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими мыслями о форварде московского «Динамо» Александре Кокорине.

    «Леонид Слуцкий вызвал в сборную Артема Дзюбу, Кокорина и Федора Смолова. Выбор оправдан. Сейчас не до экспериментов, нужно вызвать проверенных бойцов, которые находятся на ведущих ролях. Кокорин – безусловно, хороший нападающий, перспективный. Но, думаю, надломился психологически. Видимо, слишком много уделяет внимания тому, что про него пишут в прессе. Вызов в сборную даст ему новый импульс для развития.

    Кокориным интересуется «МЮ»? Был бы очень рад, если бы он уехал за границу. Нашим ведущим футболистам необходимо уезжать за рубеж. В России ребята не растут, топчутся на месте. Уровень чемпионата – откровенно говоря, посредственный. Так что, если Александр, окажется в «Манчестере», искренне порадуюсь этому. Соответствует ли он уровню «МЮ»? Если Кокорин поменяет обстановку, в Англии на стадион приходит по 70 тысяч. В такой атмосфере наверняка начнет выкладываться по полной. Так что чем черт не шутит? Дай бог. Правда, не знаю, насколько верна эта информация. Просто Луи ван Гаал в одном из интервью высказался, что он не заинтересован в услугах российских и украинских футболистов.

    В любом случае дыма без огня не бывает. Дай бог, чтобы у него там все получилась», – сказал эксперт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2015 21:23
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    Комментарии (4)
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    roman230582
    1440183703
    Ну конечно же все мы знаем, что Кокоша та никому не нужен
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    suhow6
    1440185938
    не нужен такой заграницей
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    kastazdes
    1440186303
    так если он уже надломлен в каком честере он заиграет ?
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    ologreds
    1694997343
    numo439842
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