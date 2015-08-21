Кирьяков: «Кокорин - это не уровень сборной»

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков оценил выбор нападающих главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким на игры с Швецией и Лихтенштейном.

«В принципе, эта тройка читалась. Выбор Слуцкого сюрпризом не стал. Остальные форварды проигрывают по спортивному принципу этой тройке. Портнягин вообще не играет…мКокорин? Мы все прекрасно понимаем, что Саша растерял свою былую форму. Сейчас его уровень не соответствует сборной. Но он может играть хорошо, будем надеяться что вызов в сборную его растормошит», — заключил Кирьяков.

Напомним, Слуцкий вызвал Артема Дзюбу, Александра Кокорина и Федора Смолова.