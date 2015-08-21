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Кирьяков: «Кокорин - это не уровень сборной»

21 августа 2015, 15:32
6

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков оценил выбор нападающих главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким на игры с Швецией и Лихтенштейном.

«В принципе, эта тройка читалась. Выбор Слуцкого сюрпризом не стал. Остальные форварды проигрывают по спортивному принципу этой тройке. Портнягин вообще не играет…мКокорин? Мы все прекрасно понимаем, что Саша растерял свою былую форму. Сейчас его уровень не соответствует сборной. Но он может играть хорошо, будем надеяться что вызов в сборную его растормошит», — заключил Кирьяков.

Напомним, Слуцкий вызвал Артема Дзюбу, Александра Кокорина и Федора Смолова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Россия Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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mauxa
1440161218
Будующее МЮ и не уровень сборной.. как же так!!!
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Харченко
1440161493
Кирьяков сравнивает со своим временем. Тогда уровню сборной вообще никто не соответствует.
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За Спартак1922
1440161636
мКокорин))) Когда вы начнете быть хоть немного внимательными?
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Asbjorn
1440163728
Он её просто перерос XD
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red-white-power
1440164162
Остальные проигрывают этой тройке, но Кокорин не уровень сборной - гениально!
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