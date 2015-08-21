Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бакка сравнил себя с Роналдо

    Колумбийский нападающий «Милана» Карлос Бакка сравнил себя с легендарным бразильским форвардом Роналдо:

    «Роналдо всегда очаровывал меня. К сожалению, ему не повезло, и он слишком рано завершил свою карьеру. Возможно, я похож на него хладнокровием.

    Он был спокойным, мощным и великолепно завершал атаки. Он делал то, чего от него не ожидали. Ему великолепно удавалось уходить от защитников и забивать», – сказал Бакка.

    Также он отметил, что отсутствие возможности играть в Лиге чемпионов после перехода из «Севильи» в «Милан» – лишь временная трудность:

    «Севилья» – отличная команда, но «Милан» – великий клуб, и я сейчас это очень хорошо понимаю. Конечно, я отказался от возможности сыграть в Лиге чемпионов из-за перехода сюда, но нам остается подождать всего один сезон. Я надеюсь, что смогу выиграть этот турнир с «Миланом».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11