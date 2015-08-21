Бакка сравнил себя с Роналдо

Колумбийский нападающий «Милана» Карлос Бакка сравнил себя с легендарным бразильским форвардом Роналдо:

«Роналдо всегда очаровывал меня. К сожалению, ему не повезло, и он слишком рано завершил свою карьеру. Возможно, я похож на него хладнокровием.

Он был спокойным, мощным и великолепно завершал атаки. Он делал то, чего от него не ожидали. Ему великолепно удавалось уходить от защитников и забивать», – сказал Бакка.

Также он отметил, что отсутствие возможности играть в Лиге чемпионов после перехода из «Севильи» в «Милан» – лишь временная трудность:

«Севилья» – отличная команда, но «Милан» – великий клуб, и я сейчас это очень хорошо понимаю. Конечно, я отказался от возможности сыграть в Лиге чемпионов из-за перехода сюда, но нам остается подождать всего один сезон. Я надеюсь, что смогу выиграть этот турнир с «Миланом».