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    Бакка сравнил себя с Роналдо

    Колумбийский нападающий «Милана» Карлос Бакка сравнил себя с легендарным бразильским форвардом Роналдо:

    «Роналдо всегда очаровывал меня. К сожалению, ему не повезло, и он слишком рано завершил свою карьеру. Возможно, я похож на него хладнокровием.

    Он был спокойным, мощным и великолепно завершал атаки. Он делал то, чего от него не ожидали. Ему великолепно удавалось уходить от защитников и забивать», – сказал Бакка.

    Также он отметил, что отсутствие возможности играть в Лиге чемпионов после перехода из «Севильи» в «Милан» – лишь временная трудность:

    «Севилья» – отличная команда, но «Милан» – великий клуб, и я сейчас это очень хорошо понимаю. Конечно, я отказался от возможности сыграть в Лиге чемпионов из-за перехода сюда, но нам остается подождать всего один сезон. Я надеюсь, что смогу выиграть этот турнир с «Миланом».

    Источник: Goal.com

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    21.08.2015 13:46
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