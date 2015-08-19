Лига чемпионов. «Шахтер» обыгрывает в гостях «Рапид», «Валенсия» побеждает «Монако» дома и другие результаты

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» обыграл венский «Рапид» благодаря голу Марлоса и получил комфортное преимущество перед ответной игрой.

В остальных сегодняшних матчах «Валенсия» обыграла «Монако», «Селтик» одолел Мальме, «Базель» упустил победу в игре с «Маккаби», а «Динамо» (Загреб) на последней минуте забило победный гол в ворта «Шкендербеу».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи.

«Базель» (Швейцария) – «Маккаби» (Израиль) 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Захави, 30; 1:1 – Дельгадо (с пенальти), 39; 2:1 - Эмболо, 88; 2:2 - Захави, 90.

«Валенсия» (Испания) – «Монако» (Монако) 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Родриго, 4; 1:1 – Пасалич, 49; 2:1 – Парехо, 59; 3:1 - Фегули, 86.

«Рапид» (Австрия) – «Шахтер» (Украина) 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Марлос, 44.

«Селтик» (Шотландия) – «Мальме» (Швеция) 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Гриффитс, 3; 2:0 – Битон, 10; 2:1 – Бергет; 3:1 - Гриффитс; 3:2 - Бергет, 90.

«Шкендербеу» (Албания) – «Динамо» (Хорватия) 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шкемби, 37; 1:1 – Судани, 67; 1:2 - Пиварич, 90.