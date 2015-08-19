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    Лига чемпионов. «Шахтер» обыгрывает в гостях «Рапид», «Валенсия» побеждает «Монако» дома и другие результаты

    В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» обыграл венский «Рапид» благодаря голу Марлоса и получил комфортное преимущество перед ответной игрой.

    В остальных сегодняшних матчах «Валенсия» обыграла «Монако», «Селтик» одолел Мальме, «Базель» упустил победу в игре с «Маккаби», а «Динамо» (Загреб) на последней минуте забило победный гол в ворта «Шкендербеу».

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи.

    «Базель» (Швейцария) – «Маккаби» (Израиль) 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Захави, 30; 1:1 – Дельгадо (с пенальти), 39; 2:1 - Эмболо, 88; 2:2 - Захави, 90.

    «Валенсия» (Испания) – «Монако» (Монако) 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Родриго, 4; 1:1 – Пасалич, 49; 2:1 – Парехо, 59; 3:1 - Фегули, 86.

    «Рапид» (Австрия) – «Шахтер» (Украина) 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Марлос, 44.

    «Селтик» (Шотландия) – «Мальме» (Швеция) 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гриффитс, 3; 2:0 – Битон, 10; 2:1 – Бергет; 3:1 - Гриффитс; 3:2 - Бергет, 90.

    «Шкендербеу» (Албания) – «Динамо» (Хорватия) 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шкемби, 37; 1:1 – Судани, 67; 1:2 - Пиварич, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2015 23:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      ANTO) 21 августа 2015, 11:47

      Валенсия красавчик, сильно сыграли!!!

      0
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      Рейтинг: +19

      body 20 августа 2015, 17:11

      Шахта МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 августа 2015, 08:42

      Главное,что бы ЦСКА прошел в групповую стадию,а в ЛЕ прошли ️я Рубин и Краснодар,удачи нашим клубам!

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      Рейтинг: +24

      vest01 20 августа 2015, 01:43

      ГОРНИКИ С ПОБЕДОЙ,А ЛАЦИО БАЙЕР ПРОИДЕТ СИЛНЕЙШИЙ

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      Рейтинг: +24

      vest01 20 августа 2015, 01:42

      Хотелось видит и Монако и Валенсию в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 20 августа 2015, 00:02

      Рад за Шахтер.. Кто подскажет, в случае, если Шахтер пройдет, попадет ли во 2-ую корзину?? Или его вытеснят в 3-ью корзину МЮ, Валенсия и Байер??)

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      Рейтинг: +10

      Simurg > Roman1988 20 августа 2015, 03:20

      Если все 3 (МЮ, Валенсия, Байер) пройдут, то Шахтёр будет в третьей корзине. Если хотя-бы кто-то не пройдёт - то во второй.

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      Рейтинг: +19

      body > 20 августа 2015, 17:14

      перестань гадить....

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      Рейтинг: +293

      1897 19 августа 2015, 23:48

      Шахтер и Валенсия,остальные пусть бодаются,разбираются,как-то фиолетово на весь этот сброд.

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