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    • Лига чемпионов. «Шахтер» обыгрывает в гостях «Рапид», «Валенсия» побеждает «Монако» дома и другие результаты

    Лига чемпионов. «Шахтер» обыгрывает в гостях «Рапид», «Валенсия» побеждает «Монако» дома и другие результаты

    В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» обыграл венский «Рапид» благодаря голу Марлоса и получил комфортное преимущество перед ответной игрой.

    В остальных сегодняшних матчах «Валенсия» обыграла «Монако», «Селтик» одолел Мальме, «Базель» упустил победу в игре с «Маккаби», а «Динамо» (Загреб) на последней минуте забило победный гол в ворта «Шкендербеу».

    Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи.

    «Базель» (Швейцария) – «Маккаби» (Израиль) 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Захави, 30; 1:1 – Дельгадо (с пенальти), 39; 2:1 – Эмболо, 88; 2:2 – Захави, 90.

    «Валенсия» (Испания) – «Монако» (Монако) 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Родриго, 4; 1:1 – Пасалич, 49; 2:1 – Парехо, 59; 3:1 – Фегули, 86.

    «Рапид» (Австрия) – «Шахтер» (Украина) 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Марлос, 44.

    «Селтик» (Шотландия) – «Мальме» (Швеция) 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гриффитс, 3; 2:0 – Битон, 10; 2:1 – Бергет; 3:1 – Гриффитс; 3:2 – Бергет, 90.

    «Шкендербеу» (Албания) – «Динамо» (Хорватия) 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шкемби, 37; 1:1 – Судани, 67; 1:2 – Пиварич, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2015 23:40
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    Комментарии (10)
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    1897
    1440017295
    Шахтер и Валенсия,остальные пусть бодаются,разбираются,как-то фиолетово на весь этот сброд.
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    Roman1988
    1440018120
    Рад за Шахтер.. Кто подскажет, в случае, если Шахтер пройдет, попадет ли во 2-ую корзину?? Или его вытеснят в 3-ью корзину МЮ, Валенсия и Байер??)
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    vest01
    1440024172
    Хотелось видит и Монако и Валенсию в ЛЧ
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    vest01
    1440024234
    ГОРНИКИ С ПОБЕДОЙ,А ЛАЦИО БАЙЕР ПРОИДЕТ СИЛНЕЙШИЙ
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    джон базелон
    1440049362
    Главное,что бы ЦСКА прошел в групповую стадию,а в ЛЕ прошли ️я Рубин и Краснодар,удачи нашим клубам!
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    body
    1440079887
    Шахта МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!
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    ANTO)
    1440146864
    Валенсия красавчик, сильно сыграли!!!
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    ologreds
    1694997360
    numo439584
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