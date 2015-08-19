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    «Ювентус» выбирает между Мхитаряном и Васкесом

    Туринский "Ювентус" принял решение отказаться от приобретения полузащитника "Шальке Юлиана Дракслера в пользу других игроков.

    Так туринцы рассматривают кандидатуру полузащитника дортмундской "Боруссии" Генриха Мхитаряна, которого немецкий клуб может отпустить примерно за 20 миллионов евро. В этом сезоне 26-летний игрок отметился дублем в матче первого тура бундеслиги против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

    Также "Юве" может пополнится 26-летним полузащитником"Палермо" Франко Васкесом. Итальянский футболист аргентинского происхождения в прошлом сезоне забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач в 37 матчах Серии А.

    Источник: Football Italia

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    19.08.2015 10:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 августа 2015, 12:50

      Не уверен что они усилят ЮВЕ

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    • ...
      Рейтинг: +10

      atacante 19 августа 2015, 11:34

      Только и только Васкес!!!

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