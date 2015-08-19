Кучер:«В «Рапиде» играет сильная тройка нападаючих»

Защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер рассказал о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов с «Рапидом».

– Что можете сказать о предстоящей игре? Хорошо изучили нападающих соперника?

– Конечно, понимаем, что предстоит непростой матч. Соперник хороший, команда здорово переходит от обороны к атаке. В «Рапиде» играет сильная тройка нападающих. Конечно, мы их изучали, готовились. Постараемся достичь положительного результата.

– Сегодня тренер «Рапида» сказал, что «Шахтер» должен выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, а он, «Рапид», только хочет этого. Статус фаворита не довлеет над донецкой командой?

– Понимаем, что все считают фаворитом «Шахтер», будто мы уже прошли дальше. Нужно выйти, максимально отдаться игре и добиться результата, который нам нужен.

– Матч с «Днепром» лишил вас позитивного, победного настроения или же, наоборот, помог мобилизоваться в хорошем смысле?

– «Днепр» указал нам на некоторые ошибки, которые мы допустили в этой игре. Но, думаю, мы должны забыть о прошедшей встрече. Сделали выводы и готовимся к матчу с «Рапидом».

– Каких игроков «Рапида» вы знаете и кого бы вы выделили?

– Как я уже сказал, выделять кого-то не хочется, потому что эта команда сбалансирована в целом, игроки удачно дополняют друг друга на футбольном поле. Ну и трио нападающих, конечно, хорошо взаимодействует впереди. Нужно уделить им больше внимания.