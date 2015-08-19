Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кучер:«В «Рапиде» играет сильная тройка нападаючих»

    Защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер рассказал о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов с «Рапидом».

    – Что можете сказать о предстоящей игре? Хорошо изучили нападающих соперника?

    – Конечно, понимаем, что предстоит непростой матч. Соперник хороший, команда здорово переходит от обороны к атаке. В «Рапиде» играет сильная тройка нападающих. Конечно, мы их изучали, готовились. Постараемся достичь положительного результата.

    – Сегодня тренер «Рапида» сказал, что «Шахтер» должен выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, а он, «Рапид», только хочет этого. Статус фаворита не довлеет над донецкой командой?

    – Понимаем, что все считают фаворитом «Шахтер», будто мы уже прошли дальше. Нужно выйти, максимально отдаться игре и добиться результата, который нам нужен.

    – Матч с «Днепром» лишил вас позитивного, победного настроения или же, наоборот, помог мобилизоваться в хорошем смысле?

    – «Днепр» указал нам на некоторые ошибки, которые мы допустили в этой игре. Но, думаю, мы должны забыть о прошедшей встрече. Сделали выводы и готовимся к матчу с «Рапидом».

    – Каких игроков «Рапида» вы знаете и кого бы вы выделили?

    – Как я уже сказал, выделять кого-то не хочется, потому что эта команда сбалансирована в целом, игроки удачно дополняют друг друга на футбольном поле. Ну и трио нападающих, конечно, хорошо взаимодействует впереди. Нужно уделить им больше внимания.

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 06:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11