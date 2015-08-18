Бубнов: «Тактика забросов на Мусу в Лиге чемпионов не прокатывает»

Эксперт Александр Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче со «Спартаком» в рамках пятого тура чемпионата России. Специалист отметил, что армейцы забили два своих гола во многом благодаря везению.

«Не в обиду ЦСКА, но ничего нового в игре этой команды я не увидел. Сумели забить два мяча благодаря везению и ошибкам соперника, а затем включили любимую игру на контратаках. Это у армейцев получается лучше всего на свете. Если против «Спартака» запаса и мастерства играть по счету хватает, то в еврокубках с этим куда сложнее. Чехов с горем пополам прошли, посмотрим теперь на «Спортинг».

Со «Спартаком» игроки ЦСКА получили всего одну пятерку, которая на счету Игнашевича, забившего гол. В тоже время есть сразу пять «двоек» — у Набабкина, Вернблума, Натхо, Тошича, и Думбия. Армейцы сделали свое дело, за это их сложно упрекнуть. Но тактика регулярных забросов на Мусу работает только со средними командами, в Лиге чемпионов это не прокатывает», - сказал Бубнов.