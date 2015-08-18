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    • Бубнов: «Тактика забросов на Мусу в Лиге чемпионов не прокатывает»

    Бубнов: «Тактика забросов на Мусу в Лиге чемпионов не прокатывает»

    Эксперт Александр Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче со «Спартаком» в рамках пятого тура чемпионата России. Специалист отметил, что армейцы забили два своих гола во многом благодаря везению.

    «Не в обиду ЦСКА, но ничего нового в игре этой команды я не увидел. Сумели забить два мяча благодаря везению и ошибкам соперника, а затем включили любимую игру на контратаках. Это у армейцев получается лучше всего на свете. Если против «Спартака» запаса и мастерства играть по счету хватает, то в еврокубках с этим куда сложнее. Чехов с горем пополам прошли, посмотрим теперь на «Спортинг».

    Со «Спартаком» игроки ЦСКА получили всего одну пятерку, которая на счету Игнашевича, забившего гол. В тоже время есть сразу пять «двоек» — у Набабкина, Вернблума, Натхо, Тошича, и Думбия. Армейцы сделали свое дело, за это их сложно упрекнуть. Но тактика регулярных забросов на Мусу работает только со средними командами, в Лиге чемпионов это не прокатывает», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.08.2015 07:27
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    GM
    1439880369
    Бубнов просто душка! ЦСКА, оцененный мегаэкспертом на "двойку" совершенно "случайно" переигрывает "отличного" Спартака :) Страшно, подумать, что было бы со СпаМом, если бы армейцы получили бы столько же "экспертных пятерок"! Хотя, чего тут думать, - снова было бы 4:0 :-) Все-таки разница между лидерами чемпионата и середняками весьма и весьма существенна.
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    калач
    1439880861
    зато прокатывает в Фифе
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    каа
    1439882422
    Он действительно считает себя экспертом?...(((
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    3fire
    1439882660
    Как же он ЦСКА не любит, чмош-ник. Зато свой любимый спам нахвалил до ушей!
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    Milan Nalchik
    1439885498
    Надо ему сборную возглавить-эксперт блин.поработай тренером,покажи как надо! А то все время болтает-толку 0.
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    Krasnodar 123
    1439890249
    САШКА БУБЕН!
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    ologreds
    1694997373
    numo439383
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