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    «Ювентус» намерен приобрести Иско

    Полузащитник «Реала» Иско является основным кандидатом на место Артуро Видаля в составе «Ювентуса».

    Иско называют приоритетной целью туринского клуба этим летом. Сообщается, что попытка приобрести футболиста вдохновлена тем обстоятельством, что полузащитник получил мало игрового времени в предсезонных матчах «Реала». В составе же «Ювентуса» Иско сможет регулярно выходить на поле в основе и бороться за итальянские и европейские трофеи.

    В качестве возможной суммы трансфера фигурирует цифра в 40 миллионов евро.

    Источник: AS

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    16.08.2015 00:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 16 августа 2015, 10:04

      иско техничней видаля будет, но видаль повыносливее.

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      Рейтинг: +11

      Gran_Torino 16 августа 2015, 07:26

      Иско в отборах никакой так,что врятли это будет замена именно Видаля

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      Рейтинг: +189

      fkb > Gran_Torino 16 августа 2015, 07:57

      Наивно! Иско - порядочно более качественный игрок чем панк чилийский! Другой вопрос сливки его врятли отдадут!

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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 16 августа 2015, 04:46

      i esho morata

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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 16 августа 2015, 04:45

      kstati ne ploxuyu komandu mojno sobrat v juventuse colman götze isco pogba

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      Рейтинг: +293

      1897 16 августа 2015, 02:39

      Да хорош уже эти утки запускать,все знают какие Юве экономные и расчетливые жмоты,если Дракслера не купили,а здесь значит Перес по дешевке Иско отдаст????!!!!!))))))))))

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