«Ювентус» намерен приобрести Иско

Полузащитник «Реала» Иско является основным кандидатом на место Артуро Видаля в составе «Ювентуса».

Иско называют приоритетной целью туринского клуба этим летом. Сообщается, что попытка приобрести футболиста вдохновлена тем обстоятельством, что полузащитник получил мало игрового времени в предсезонных матчах «Реала». В составе же «Ювентуса» Иско сможет регулярно выходить на поле в основе и бороться за итальянские и европейские трофеи.

В качестве возможной суммы трансфера фигурирует цифра в 40 миллионов евро.