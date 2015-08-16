Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Ювентус» намерен приобрести Иско

    Полузащитник «Реала» Иско является основным кандидатом на место Артуро Видаля в составе «Ювентуса».

    Иско называют приоритетной целью туринского клуба этим летом. Сообщается, что попытка приобрести футболиста вдохновлена тем обстоятельством, что полузащитник получил мало игрового времени в предсезонных матчах «Реала». В составе же «Ювентуса» Иско сможет регулярно выходить на поле в основе и бороться за итальянские и европейские трофеи.

    В качестве возможной суммы трансфера фигурирует цифра в 40 миллионов евро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2015 00:56
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    1897
    1439681956
    Да хорош уже эти утки запускать,все знают какие Юве экономные и расчетливые жмоты,если Дракслера не купили,а здесь значит Перес по дешевке Иско отдаст????!!!!!))))))))))
    Ответить
    REKORDMEISTER
    1439689524
    kstati ne ploxuyu komandu mojno sobrat v juventuse colman götze isco pogba
    Ответить
    REKORDMEISTER
    1439689610
    i esho morata
    Ответить
    Gran_Torino
    1439699161
    Иско в отборах никакой так,что врятли это будет замена именно Видаля
    Ответить
    invite yupi
    1439708669
    иско техничней видаля будет, но видаль повыносливее.
    Ответить
    ologreds
    1694997388
    numo439141
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+