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    Мамаев: «Виллаш-Боаш» постоянно плачет по поводу лимита»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после победы над петербуржцами (2:0) в матче пятого тура РФПЛ выразил недовольство по поводу жалоб главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша на лимит на легионеров.

    «Это проблемы «Зенита». Виллаш-Боаш почему-то постоянно плачет по этому поводу, это не наша проблема. По именам у них самая сильная команда в чемпионате. Каждый раз об этом высказываться, о том, что лимит не в ту сторону, считаю, это просто не красит его. С таким составом он не должен такого говорить».

    Футболист считает, что от лимита никто не страдает.

    «Сказать, что кто-то страдает от этого лимита, пока не могу. Эту тему даже не надо затрагивать. Кроме Виллаш-Боаша, не видел, чтобы кто-то об этом говорил Мне странно, что в такой команде тренер позволяет себе такие высказывания. Это просто некрасиво и неэтично».

    Источник: Р-Спорт

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    15.08.2015 20:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 16 августа 2015, 14:44

      Правильно плачет, из за этого лимита такие клоуны как ты играют

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      Рейтинг: +103

      skainet 16 августа 2015, 12:32

      я в чём то согласен с Мамаевым ...но этого чочтава возможно достаточно для РПЛ, а вот ЛЧ с этим составом много не добьешься ...ведь если бы не лимит у Зенита немного другая была бы трансферная политика...а Боашу мне думается играть в Европе интереснее чем в РПЛ

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      Рейтинг: +38

      Genri 39 15 августа 2015, 23:42

      * петербужцыми гы гы гы)

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 15 августа 2015, 22:20

      ты что, паша, бомжевик - это же надежда русского газа... кх-кх... футбола в еврокубках! лимит им помогает... кх-кх... мешает играть в чемпионате. их школа лучшая... кх-кх... они скупают лучших русских к себе

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Serjinho 16 августа 2015, 12:57

      на вираже скажи то же самое во время матча. ахах)

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      Рейтинг: +8

      KosSid 15 августа 2015, 21:54

      Педик заговорил,к Кокорину под одеяло!

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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 15 августа 2015, 21:37

      Нет не правильно! На зенит только и можно смотреть. Они только и могут более менее играть, а остальные только бабло считать, да стонать, что их труд мало оплачиваемый! Бедные, пусть тогда на фабрики идут за 20000 р. в месяц. Где звёзды российского футбола? Вопрос останется без ответа, так как их нет. То воробьёв убивают, то по полю валяются. Одним словом отстой, а не российский футбол. Детские школы не работают, стадионов нет. Посмотрите на АПЛ. Там с младенцами на футбол идут, а у нас одни так называемые фанатики сидят? Стыдно и стрёмно за наш футбол. Почему к нам никто не едет, а? Да потому что не интересно!!!!!

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      Рейтинг: +17

      belgian2011 > Пельш 1 16 августа 2015, 04:22

      Вообще не о чём написал...

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      Рейтинг: +150

      MadPampers 15 августа 2015, 21:36

      Долбоящер ты, Павел, тебе ок тренироваться с людьми, которых в мире никто не знает, тебя всё устраивает, ты так и будешь играть в Краснодаре

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 15 августа 2015, 21:14

      Правильно Павел! Он уже всю Россию достал своим нытьем, то ему лимит не тот, то судьи не те. Плохому танцору штаны мешают!

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      Рейтинг: +10

      jensen111 15 августа 2015, 21:12

      Андрюшка может только плакать и всё. А результатов в ЛЧ и ЛЕ особых и нет. Он уже даже и сам не верит, что потянет ЛЧ(хотя "Газпром" денег не жалеет на "Зенит:). С таким бюджетом как у "Зенита", минимум выход из группы в ЛЧ. А всяких "Мордовий"(не в обиду им) много ума не надо с таким-то составом

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