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    Мамаев: «Виллаш-Боаш» постоянно плачет по поводу лимита»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после победы над петербуржцами (2:0) в матче пятого тура РФПЛ выразил недовольство по поводу жалоб главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша на лимит на легионеров.

    «Это проблемы «Зенита». Виллаш-Боаш почему-то постоянно плачет по этому поводу, это не наша проблема. По именам у них самая сильная команда в чемпионате. Каждый раз об этом высказываться, о том, что лимит не в ту сторону, считаю, это просто не красит его. С таким составом он не должен такого говорить».

    Футболист считает, что от лимита никто не страдает.

    «Сказать, что кто-то страдает от этого лимита, пока не могу. Эту тему даже не надо затрагивать. Кроме Виллаш-Боаша, не видел, чтобы кто-то об этом говорил Мне странно, что в такой команде тренер позволяет себе такие высказывания. Это просто некрасиво и неэтично».

    Источник: Р-Спорт

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    15.08.2015 20:53
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    jensen111
    1439662375
    Андрюшка может только плакать и всё. А результатов в ЛЧ и ЛЕ особых и нет. Он уже даже и сам не верит, что потянет ЛЧ(хотя "Газпром" денег не жалеет на "Зенит:). С таким бюджетом как у "Зенита", минимум выход из группы в ЛЧ. А всяких "Мордовий"(не в обиду им) много ума не надо с таким-то составом
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    Krasnodar 123
    1439662446
    Правильно Павел! Он уже всю Россию достал своим нытьем, то ему лимит не тот, то судьи не те. Плохому танцору штаны мешают!
    Ответить
    MadPampers
    1439663777
    Долбоящер ты, Павел, тебе ок тренироваться с людьми, которых в мире никто не знает, тебя всё устраивает, ты так и будешь играть в Краснодаре
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    Пельш 1
    1439663839
    Нет не правильно! На зенит только и можно смотреть. Они только и могут более менее играть, а остальные только бабло считать, да стонать, что их труд мало оплачиваемый! Бедные, пусть тогда на фабрики идут за 20000 р. в месяц. Где звёзды российского футбола? Вопрос останется без ответа, так как их нет. То воробьёв убивают, то по полю валяются. Одним словом отстой, а не российский футбол. Детские школы не работают, стадионов нет. Посмотрите на АПЛ. Там с младенцами на футбол идут, а у нас одни так называемые фанатики сидят? Стыдно и стрёмно за наш футбол. Почему к нам никто не едет, а? Да потому что не интересно!!!!!
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    KosSid
    1439664850
    Педик заговорил,к Кокорину под одеяло!
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    Serjinho
    1439666429
    ты что, паша, бомжевик - это же надежда русского газа... кх-кх... футбола в еврокубках! лимит им помогает... кх-кх... мешает играть в чемпионате. их школа лучшая... кх-кх... они скупают лучших русских к себе
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    Genri 39
    1439671378
    * петербужцыми гы гы гы)
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    skainet
    1439717571
    я в чём то согласен с Мамаевым ...но этого чочтава возможно достаточно для РПЛ, а вот ЛЧ с этим составом много не добьешься ...ведь если бы не лимит у Зенита немного другая была бы трансферная политика...а Боашу мне думается играть в Европе интереснее чем в РПЛ
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    plusnindimon
    1439725485
    Правильно плачет, из за этого лимита такие клоуны как ты играют
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    ologreds
    1694997390
    numo439122
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