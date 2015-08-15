Мамаев: «Виллаш-Боаш» постоянно плачет по поводу лимита»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после победы над петербуржцами (2:0) в матче пятого тура РФПЛ выразил недовольство по поводу жалоб главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша на лимит на легионеров.

«Это проблемы «Зенита». Виллаш-Боаш почему-то постоянно плачет по этому поводу, это не наша проблема. По именам у них самая сильная команда в чемпионате. Каждый раз об этом высказываться, о том, что лимит не в ту сторону, считаю, это просто не красит его. С таким составом он не должен такого говорить».

Футболист считает, что от лимита никто не страдает.

«Сказать, что кто-то страдает от этого лимита, пока не могу. Эту тему даже не надо затрагивать. Кроме Виллаш-Боаша, не видел, чтобы кто-то об этом говорил Мне странно, что в такой команде тренер позволяет себе такие высказывания. Это просто некрасиво и неэтично».