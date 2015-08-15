Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш: «Это моя ответственность»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш взял на себя ответственность за поражение от «Краснодара» в матче пятого тура РФПЛ (0:2).

    — Думаю, вы все сегодня видели, что у нас были проблемы. Эта ситуация — моя ответственность. Мы не создали настоящих голевых моментов, после которых смогли бы забить, за исключением пары минут в конце первого тайма. Очевидно, что против такой хорошо организованной команды этого недостаточно. У нас были проблемы со всем. Наш футбол, наш стиль не работал. Это плохое поражение и не наш уровень. Я доверяю нашим игрокам, мы стали чемпионами в прошлом сезоне, и я верю, что мы сможем переломить эту ситуацию.

    — Не думаете ли вы, что проблемой стали те изменения в составе, на которые вы пошли, учитывая, что команда играла в одном составе долгое время?

    — Справедливый вопрос, но если бы мы выиграли, то все бы сказали, как хорошо сработали эти изменения. Данни – настоящий профессионал, наш капитан. Анюков тоже имеет опыт игры на этом фланге. Они же играли против «Краснодара» в прошлом сезоне, когда мы выиграли 4:0. Сегодня не сложилось, и в чем-то этот матч напоминает встречу с «Тереком» в прошлом сезоне, которую мы тоже проиграли.

    — Можно ли сказать, что Кришито и позиция левого защитника станут разменной монетой в вопросе лимита?

    — Это та ситуация, которая у нас есть. Эти правила все видели. И я не вижу, чтобы эти проблемы испытывали другие клубы. Да, действительно, сегодня нам нужно было пожертвовать кем-то, и выбор пал на Кришито.

    — Можно ли сказать, что Дзюба не попал в игру? Насколько тяжело ему играть в маске?

    — Маска конечно добавляет дискомфорта, но дело не в ней — сегодня все действовали не лучшим образом, это ответственность всех и каждого. Однако мы доверяем Дзюбе и будем усердно тренироваться всю неделю, чтобы исправить эту ситуацию.

    — Можно ли сказать, что при этой схеме с Данни у вас остается не так много вариантов усиления атаки?

    — Я просил клуб об игроках, говорил об усилении, но затем, за неделю до старта сезона, изменились правила. Я называл конкретные имена, и сейчас все, что мы можем сделать — это ждать. На прошлой неделе мы потеряли Рондона, который мог бы быть сегодня полезен. Нам нужно расширять состав. У нас собраны хорошие игроки, но их не так много.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 20:05
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Neuturungal 16 августа 2015, 11:57

      1 июля 2016 его контракт истекает, и шансов на продление у него нет. Зато неустойка по контракту почти как у Капелло. FFP не позволяет Газпрому таких расходов. Поэтому тут все ясно, и ему можно говорить что угодно, если это не нарушает контракта, и даже принимать на себя ответственность. А вот лезть из кожи на работе не обязательно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 августа 2015, 09:01

      это не ответственность а безоответственность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 16 августа 2015, 07:30

      Пускай вообще только россияне играют,а то с Халками и я могу Зенит тренировать.Даёш Дзюбу,Кокорина,Иванова,Петрова
      ,Сидорова,вот тогда и посмотрим на Зенит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Сеня162 15 августа 2015, 22:01

      Ему нужно рассказать про Зенит в четыре легионера и отсутствие халка,а так же напомнить про матч против Порто,все реально только нужно МЕНЯТЬ игроков не попавших в темп игры по тем или иным причинам.(халк,дани) в данном случае.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 15 августа 2015, 21:55

      заныл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 15 августа 2015, 21:15

      РУДЫЙ ТЫ НАШ ПЕС!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      За_Зенит 15 августа 2015, 20:58

      Боаш ну когда же ты уйдешь из Зенита. Что ты сделал с командой? Вообще его не пойму ноет про лимит! Был Керж с Шавой выгнал. Был Шейдаев, который лучше дзюбы, убрал в другую команду. Могилевца вернул из Рубина, где он прогрессировал и играл, посадил на лавку оставил без игровой практики, купили юсупова ну не лучше который Могилевца!! Я молчу про реально талантливых пацанов, которые в Зените 2, которых тоже в команду подтянуть можно. Но он все ноет про лимит, про судей, про Рондона. Что ты творишь езжай домой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2015, 20:28

      ведь еще игра предыдущая могла также закончится с Уфой а с Тереком если бы не подарки от игроков Терека еще не известно чем бы все закончилось Авразумительной игры то нет до сих пор и с такой игрой и ЦСКА и сПАРТАКУ проиграют как пиддать да и игра на суперкубок тоже там Локо на много лучше играл сам все видел вживую и плевался просто повезло забили случайный гол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2015, 20:24

      он думает что купить Кокорина или Портнягина что то изменится нашел кем усиливаться только деньги на ветер просто нет креативной игры в центре поля нет комбинаций нет разыгрывающего одна игра на Халка или теперь на деревянного Дзюбу и все вся ьтактика АВБ так и я могу тренировать бесплатно а он лямов 7 не меньше получает а за что?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Выключатель 30 > Garrincha58 15 августа 2015, 20:38

      Я как болельщик Динамо буду рад избавиться от Какорина как денежного баласта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2015, 20:10

      пока АВБ не уберут толку не будет Вот Кононов как четко переиграл этого рыжего выскочку в центре усилил игру Странбергом по краям пустил быстрых Лаборде и Быстрика а там еще по краям Калешин и Петров и все АВБ даже не смог ничего противопоставить только одно нытье про лимит и усиливать состав а куда уже усиливать в ЧР и так уже самый сильный состав а игры поставленной нет вся игра забьет Халк или нет теперь еще забросы на деревянного Дзюбу а что толку он и головой то играть не может забил один случайный гол вот посмотрите больше не забьет Просто позор и только а на носу ЛЧ и что там делать с такой игрой и с таким тренером

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11