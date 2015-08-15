Виллаш-Боаш: «Это моя ответственность»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш взял на себя ответственность за поражение от «Краснодара» в матче пятого тура РФПЛ (0:2).

— Думаю, вы все сегодня видели, что у нас были проблемы. Эта ситуация — моя ответственность. Мы не создали настоящих голевых моментов, после которых смогли бы забить, за исключением пары минут в конце первого тайма. Очевидно, что против такой хорошо организованной команды этого недостаточно. У нас были проблемы со всем. Наш футбол, наш стиль не работал. Это плохое поражение и не наш уровень. Я доверяю нашим игрокам, мы стали чемпионами в прошлом сезоне, и я верю, что мы сможем переломить эту ситуацию.

— Не думаете ли вы, что проблемой стали те изменения в составе, на которые вы пошли, учитывая, что команда играла в одном составе долгое время?

— Справедливый вопрос, но если бы мы выиграли, то все бы сказали, как хорошо сработали эти изменения. Данни – настоящий профессионал, наш капитан. Анюков тоже имеет опыт игры на этом фланге. Они же играли против «Краснодара» в прошлом сезоне, когда мы выиграли 4:0. Сегодня не сложилось, и в чем-то этот матч напоминает встречу с «Тереком» в прошлом сезоне, которую мы тоже проиграли.

— Можно ли сказать, что Кришито и позиция левого защитника станут разменной монетой в вопросе лимита?

— Это та ситуация, которая у нас есть. Эти правила все видели. И я не вижу, чтобы эти проблемы испытывали другие клубы. Да, действительно, сегодня нам нужно было пожертвовать кем-то, и выбор пал на Кришито.

— Можно ли сказать, что Дзюба не попал в игру? Насколько тяжело ему играть в маске?

— Маска конечно добавляет дискомфорта, но дело не в ней — сегодня все действовали не лучшим образом, это ответственность всех и каждого. Однако мы доверяем Дзюбе и будем усердно тренироваться всю неделю, чтобы исправить эту ситуацию.

— Можно ли сказать, что при этой схеме с Данни у вас остается не так много вариантов усиления атаки?

— Я просил клуб об игроках, говорил об усилении, но затем, за неделю до старта сезона, изменились правила. Я называл конкретные имена, и сейчас все, что мы можем сделать — это ждать. На прошлой неделе мы потеряли Рондона, который мог бы быть сегодня полезен. Нам нужно расширять состав. У нас собраны хорошие игроки, но их не так много.