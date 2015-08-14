Слуцкий: «Это матч с повышенным нервом»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими ожиданиями от матча «Спартаком», который состоится сегодня в рамках пятого тура РФПЛ.

«Это матч с повышенным нервом. Такие матчи непредсказуемы вне зависимости от состояния команд. Тем более игра пройдёт на новом стадионе, при аншлаге. Матч повышенной сложности, ответственности, эмоциональности. То, что мы пока не пропустили в чемпионате, перед дерби ни о чём не говорит, ведь в той же квалификации Лиги чемпионов мы пропустили четыре мяча», - сказал Слуцкий.