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    Слуцкий: «Это матч с повышенным нервом»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своими ожиданиями от матча «Спартаком», который состоится сегодня в рамках пятого тура РФПЛ.

    «Это матч с повышенным нервом. Такие матчи непредсказуемы вне зависимости от состояния команд. Тем более игра пройдёт на новом стадионе, при аншлаге. Матч повышенной сложности, ответственности, эмоциональности. То, что мы пока не пропустили в чемпионате, перед дерби ни о чём не говорит, ведь в той же квалификации Лиги чемпионов мы пропустили четыре мяча», - сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2015 20:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 15 августа 2015, 00:35

      Леня! главное не бздеть!))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2015, 20:57

      Правильно-вам ой как стоит нервничать-все же это будет первый проигрыш в новом чемпионате.

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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz > Диктор 15 августа 2015, 02:06

      ну че пи*дабол ретируйся и меняй ник...

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