«Эвертон» может арендовать Бюттнера

Защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер может стать игроком «Эвертона»."Ириски" намерены арендовать 26-летнего голландца, видя в нем замену Лейтону Бэйнсу, который получил травму и выбыл на срок не менее трех месяцев.

Напомним, у Бюттнера уже есть опыт выступлений в АПЛ за «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне защитник провел за «Динамо» лишь 10 минут.