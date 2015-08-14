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    «Эвертон» может арендовать Бюттнера

    Защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер может стать игроком «Эвертона»."Ириски" намерены арендовать 26-летнего голландца, видя в нем замену Лейтону Бэйнсу, который получил травму и выбыл на срок не менее трех месяцев.

    Напомним, у Бюттнера уже есть опыт выступлений в АПЛ за «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне защитник провел за «Динамо» лишь 10 минут.

    Источник: Daily Mail

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    14.08.2015 06:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Yankees 14 августа 2015, 15:08

      Кобелев конечно красиво пришел!!Все Динамо разберают по частям а он говорит что ему иностранцы не нужны!!посмотрим что он сможет с Россиянами продемонстрировать.

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      Рейтинг: +27

      zenit747 14 августа 2015, 10:49

      Динамо почти как Рубин будет : многие из дубля будут играть в основе)

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