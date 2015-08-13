Карнейро хочет судиться с «Челси», а Абрамович в ярости из-за Моуринью

ну плеснул чутка грязью.. она же его не просто так переполняет.. надо же иногда зашкалившую выбрасывать... но ему же можно, верно, он же гейний )))
Врач «Челси» Ева Карнейро, частично отстраненная от исполнения своих обязанностей, рассматривает возможность обращения в суд и требует от Жозе Моуринью публичных извинений.
Кроме того, сообщается, что владелец «Челси» Роман Абрамович был в ярости из-за того, что Моуринью критиковал важного сотрудника клуба в СМИ.
Напомним, что Карнейро была отстранена клубом от работы на тренировках и матчах после критики в ее адрес со стороны Моуринью. Тренер был очень недоволен действиями Карнейро в матче первого тура АПЛ против «Суонси» (2:2).