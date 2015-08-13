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    Карнейро хочет судиться с «Челси», а Абрамович в ярости из-за Моуринью

    Врач «Челси» Ева Карнейро, частично отстраненная от исполнения своих обязанностей, рассматривает возможность обращения в суд и требует от Жозе Моуринью публичных извинений.

    Кроме того, сообщается, что владелец «Челси» Роман Абрамович был в ярости из-за того, что Моуринью критиковал важного сотрудника клуба в СМИ.

    Напомним, что Карнейро была отстранена клубом от работы на тренировках и матчах после критики в ее адрес со стороны Моуринью. Тренер был очень недоволен действиями Карнейро в матче первого тура АПЛ против «Суонси» (2:2).

    Источник: Daily Mail

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    13.08.2015 20:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 14 августа 2015, 08:12

      ну плеснул чутка грязью.. она же его не просто так переполняет.. надо же иногда зашкалившую выбрасывать... но ему же можно, верно, он же гейний )))

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      Рейтинг: +9

      RaulMadrid7 14 августа 2015, 01:08

      Хэштэги мощные.. Аркадьевич Роман..лол

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 августа 2015, 00:01

      А он только контракт продлил... Захотел срубить неустойку и пойти тренить обратно Реал, когда Бенитес опозорится...

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      Рейтинг: +9

      RaulMadrid7 > ivanthebest 14 августа 2015, 01:07

      Ну ты в натуре диванный эксперт..

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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! > RaulMadrid7 14 августа 2015, 05:51

      многоходовочка от Маура

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      Рейтинг: +10

      artem71 13 августа 2015, 21:37

      При встрече Мауру по яйкам врежет

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      Рейтинг: +22

      blak1 13 августа 2015, 21:31

      Маур Хам!!!

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      Рейтинг: +12

      arsa-fan 13 августа 2015, 21:05

      Маур один из лучших если не лучший. Надо понимать это.

      0
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      Рейтинг: +10

      Геннадий Орлов > arsa-fan 13 августа 2015, 23:27

      при чем тут это, гей?

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 13 августа 2015, 20:56

      Маур так плохо кончит

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 августа 2015, 20:52

      Очень много вольностей себе позволяет

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      Рейтинг: +65

      komandos99 13 августа 2015, 20:49

      Видно Маур к ней яйки свои подкатил,а она ему по щам за это-вот и суть конфликта

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      Рейтинг: +14

      and_2303 13 августа 2015, 20:47

      Моур хреново тебе будет, чувствую от болельщиков

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