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    • Карнейро хочет судиться с «Челси», а Абрамович в ярости из-за Моуринью

    Карнейро хочет судиться с «Челси», а Абрамович в ярости из-за Моуринью

    Врач «Челси» Ева Карнейро, частично отстраненная от исполнения своих обязанностей, рассматривает возможность обращения в суд и требует от Жозе Моуринью публичных извинений.

    Кроме того, сообщается, что владелец «Челси» Роман Абрамович был в ярости из-за того, что Моуринью критиковал важного сотрудника клуба в СМИ.

    Напомним, что Карнейро была отстранена клубом от работы на тренировках и матчах после критики в ее адрес со стороны Моуринью. Тренер был очень недоволен действиями Карнейро в матче первого тура АПЛ против «Суонси» (2:2).

    Источник: Daily Mail

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    13.08.2015 20:39
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    Комментарии (15)
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    komandos99
    1439488161
    Видно Маур к ней яйки свои подкатил,а она ему по щам за это-вот и суть конфликта
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    Asbjorn
    1439488346
    Очень много вольностей себе позволяет
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    NEOn13
    1439488611
    Маур так плохо кончит
    Ответить
    arsa-fan
    1439489127
    Маур один из лучших если не лучший. Надо понимать это.
    Ответить
    blak1
    1439490671
    Маур Хам!!!
    Ответить
    artem71
    1439491067
    При встрече Мауру по яйкам врежет
    Ответить
    ivanthebest
    1439499696
    А он только контракт продлил... Захотел срубить неустойку и пойти тренить обратно Реал, когда Бенитес опозорится...
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    RaulMadrid7
    1439503714
    Хэштэги мощные.. Аркадьевич Роман..лол
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    dzvinka
    1439529151
    ну плеснул чутка грязью.. она же его не просто так переполняет.. надо же иногда зашкалившую выбрасывать... но ему же можно, верно, он же гейний )))
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    ologreds
    1694997406
    numo438892
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