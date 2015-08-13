Карнейро хочет судиться с «Челси», а Абрамович в ярости из-за Моуринью

Врач «Челси» Ева Карнейро, частично отстраненная от исполнения своих обязанностей, рассматривает возможность обращения в суд и требует от Жозе Моуринью публичных извинений.

Кроме того, сообщается, что владелец «Челси» Роман Абрамович был в ярости из-за того, что Моуринью критиковал важного сотрудника клуба в СМИ.

Напомним, что Карнейро была отстранена клубом от работы на тренировках и матчах после критики в ее адрес со стороны Моуринью. Тренер был очень недоволен действиями Карнейро в матче первого тура АПЛ против «Суонси» (2:2).